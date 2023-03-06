渣打冀新客簽帳升雙位數 1月財富管理收入按月增逾倍

跨境內地新客 個半月重上疫前水平

渣打香港CPBB業務的去年收入，按年有15%增長。隨着年初與內地通關，文偉成表示，1月至2月中，跨境內地新增客戶已超越2019年疫前同期水平，較去年則升2.5倍。2月業務恢復加快，當月與跨境客戶會面的預約數量較1月上升逾1倍。他指出，跨境財富管理與數碼化皆會是今年的業務重點，計劃將專責大灣區業務，包括客戶經理等前線人手增加一倍至約百人。

南向理財通目前可以銷售的產品風險和種類有較多限制，對於內地客已可來港，理財通是否還有吸引力，文偉成認為，仍有客戶投資金額較少或不方便來港，理財通可以給予多個選擇。他認為理財通對內地客戶仍然較新，今年通關後會加強推廣，亦期望開戶流程可全面電子化以貼近內地客習慣，並豐富產品種類。

此外，受惠外遊需求帶動，文偉成表示渣打國泰信用卡去年申請量增加3倍，下半年增長較明顯。不過該卡去年12月遭受大規模銀行識別號碼攻擊（BIN attack），不少客戶指難以向銀行求助而引起不滿。他表示，事件對信用卡申請難免有一定影響，但不太嚴重，渣打除了立即處理客戶退款和換卡要求，也提升相關保安措施以加強客戶信心。

信用卡遇襲 提升保安措施增信心

去年渣打CPBB貸款額按年下跌約3%，與市場相若，文偉成預期今年信用卡簽帳會有較佳增長。而按揭、個人貸款增長則視乎需求，經濟復常料會有幫助，預期今年CPBB貸款額回復按年個位數增長。