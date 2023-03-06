領展供股權周四起交易 小股東沽貨恐不夠交易費

隨股價回落 供股權跌至1.3元

領展於2月初公布供股計劃當日股價收報62.8元，以五供一及44.2元供股價計，當日公布的理論除權價為59.7元，供股權價值約3.1元。惟在公布供股後，領展股價下一交易日大跌逾一成後持續偏弱，除權後上周五收報50.7元，股價累瀉逾一成半；領展供股權理論上亦跌至僅1.3元，大跌58%。

對持貨一手100股的小股東而言，獲分20份供股權，現理論價計只值26元。相對經券商、銀行等交易平台沽貨，不少設50元至100元每宗交易最低佣金，還有印花稅、結算費等開支，沽出供股權還不足以支付交易成本；即使持貨10手，獲派共200份供股權，亦僅值260元，沽貨套現可能亦只剩百多元。

有市場人士分析，正由於不少領展小股東未能沽出供股權套現，部分不欲再加碼投資參與供股的，供權股只好作廢。若其他股東看好領展供股後減債收購的盈利前景，可考慮申請加大供股數目，獲派供股數目或較預期略多。反正大多股東供股後都要面對碎股問題，即使獲額外分派供股數目較預期少亦問題不大。