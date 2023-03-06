領展供股權周四起交易 小股東沽貨恐不夠交易費

【明報專訊】領展（0823）188億元大供股，股東按持股比例獲發的供股權將於周四（3月9日）開始買賣，截至下周二（3月14日），不欲參與供股的股東原可沽出供股權套現彌補因股權攤薄面對的損失。惟領展公布供股計劃後股價持續走弱，供股權價值亦相對大幅縮減，持貨不多的小股東沽貨隨時不足支付交易成本。
領展於2月初公布供股計劃當日股價收報62.8元，以五供一及44.2元供股價計，當日公布的理論除權價為59.7元，供股權價值約3.1元。惟在公布供股後，領展股價下一交易日大跌逾一成後持續偏弱，除權後上周五收報50.7元，股價累瀉逾一成半；領展供股權理論上亦跌至僅1.3元，大跌58%。
對持貨一手100股的小股東而言，獲分20份供股權，現理論價計只值26元。相對經券商、銀行等交易平台沽貨，不少設50元至100元每宗交易最低佣金，還有印花稅、結算費等開支，沽出供股權還不足以支付交易成本；即使持貨10手，獲派共200份供股權，亦僅值260元，沽貨套現可能亦只剩百多元。
有市場人士分析，正由於不少領展小股東未能沽出供股權套現，部分不欲再加碼投資參與供股的，供權股只好作廢。若其他股東看好領展供股後減債收購的盈利前景，可考慮申請加大供股數目，獲派供股數目或較預期略多。反正大多股東供股後都要面對碎股問題，即使獲額外分派供股數目較預期少亦問題不大。