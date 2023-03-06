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AI眼鏡 +義工 便利視障人士生活

【明報專訊】智能手機的出現，對視障人士來說意義重大，近年有公司推出手機App，專為視障人士朗讀文字、辨識鈔票等，可以減少他們日常生活的不便。不過，有本地初創公司經過實踐後發覺，單靠人工智能和光學字元辨識技術並不足夠，應該同時配以義工遙距支援，以補不足。同時，在手機App之外，應該提供智能眼鏡這一選擇，讓視障人士可以騰空一隻手。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

初創公司創啟社會科技有限公司（InnoSpire Technology）共同創辦人蕭啟穎、陳致祥（圖）表示，公司成立於2018年，最初目的是想開發一個具備人工智能（AI）電腦視覺和光學字元辨識（OCR）技術的手機App，以協助視障人士和長者解決日常生活的不便。例如完全失明人士若無協助，無法在大型零售店內找到貨品，也難以得知貨品的重量、容量、包裝內數目、價錢、保質期等資訊。

義工可利用任何餘閒提供服務

他們徵詢過一些視障人士的意見，覺得單靠手機App的解決方案仍有不足。首先，人工智能和光學字元辨識技術偶然會遇上一些辨識不到的東西；更重要是，像導航、帶路，或視障人士跌了某些東西在地上、需要指示某個精確方向和距離拾回等，若純粹倚靠手機App，效果很難完全滿意。若有義工實時遙距看到現場環境，可以不斷發出或修正指示。但義工人數有限，絕大多數辨識文字工作都應該由軟件代勞，尤其是涉及私隱的文件和信件。

以現時流動通訊技術，義工毋須集合在一個辦公室當值，只需將義工和視障人士兩者的智能手機以視像通話形式對接，視障人士以手機鏡頭對着周圍環境，義工便可以用主視角提供導航指示。另一方面，有心當義工的人亦毋須每次投入一日半日那麼長，只要有任何碎片化的空閒時間，也可以透過智能手機來當一會兒義工。因此，該公司的「悅聲易」（WeVoice+）手機App在研發階段，已加入了義工支援模式。

經過大約兩年研發，該公司在2020年推了悅聲易手機App，並在2020亞洲智能應用程式大獎中獲得銅獎，在2020香港資訊及通訊科技獎中獲得智慧共融大獎的銅獎。至今，悅聲易已經有大約5000個用戶，其中每日都使用的活躍用戶接近2000人。至於曾經為悅聲易當義工的人士超過1萬，其中活躍者接近200人。

悅聲易活躍用戶近2000人

不過，手機App加上義工實時支援，有時仍然有不足之處。主要是視障人士本身已經拿着手杖，若再拿着手機，就再沒有手拿其他物件。為此，該公司還研發了稱為「悅聲」（WeVoice Glasses）的智能眼鏡，若視障人士不想經常拿着智能手機，就可以戴上智能眼鏡代替，以騰空一隻手。悅聲智能眼鏡的使用方式簡單，除了開關掣外，只有一個按鈕來切換4個模式，分別是辨識文字、鈔票、顏色及義工實時支援。由於軟件都在雲端，用戶毋須主動安裝和更新。

在2021年初日內瓦國際發明展中，悅聲智能眼鏡獲頒銀獎。在貿發局去年10月主辦的秋季電子展中，該公司亦有參展和展出悅聲智能眼鏡。在去年11月的社企民間高峰會中，他們亦獲邀擔任講者。

悅聲智能眼鏡已於去年底正式推出，售價約5000元。至於悅聲易手機App，推出至今一直是免費。蕭啟穎表示，悅聲易將來可能會收取月費，但應該只是數十元。

智能眼鏡助視障者騰空一隻手

現時，悅聲易手機App和悅聲智能眼鏡主要都是辨識中英文，並以廣東話、普通話和英文發聲。該公司不排除將來支援更多語言以開拓其他市場。短期內，該公司計劃改良悅聲智能眼鏡，令其運作時溫度低一點，以及售價再稍為下調。其中一種可能是在悅聲智能眼鏡向外的一邊改用金屬外殼，以增強散熱效果。此外，該公司亦會測試其他ARM處理器，看看能否代替現時採用的高通處理器，而溫度又比較低。另外，該公司剛在深圳前海開設分公司，稍後會嘗試開拓內地市場。因為內地協助視障人士的工具絕大部分都是採用純手機App的方案，很少有義工實時支援模式和智能眼鏡等其他選擇。

[新經濟新天地]