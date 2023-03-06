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視障用戶：真人導航效果較佳

【明報專訊】雖然大部分視障人士並非完全失明，但生活上會面對諸多不便。以Louie為例，因為先天的白內障和青光眼，她的視力只相當於普通人的大約3%。但其他人看她未必能察覺，有些因此而拒絕協助。

她表示，2020年開始使用悅聲易手機App，半年前開始使用悅聲智能眼鏡。以往未使用兩者的義工支援模式時，她想獨自在超市購物也不可能。只能預約某些團體的義工陪伴，每小時收費12元，每次至少2小時計。

Louie擁有學士學位，在保險公司找到工作。以往閱讀保險產品的資訊靠拍照和放大，時間長了會感吃力。現時改用手機App或智能眼鏡的光學字元辨識和發聲功能，則比較舒適。另外，以往她約客戶見面，不易找到準確地點，尤其是有些商廈的入口比較窄和比較難搵。現時使用悅聲智能眼鏡的義工支援模式，也方便得多。

創啟社會科技有限公司方案的特點是，混合成熟的技術及不同模式，來達到較佳的效果和用戶體驗。至於悅聲智能眼鏡的售價，相對於外國的類似產品，亦較廉宜。共同創辦人蕭啟穎（圖）表示，該公司由成立至今，已投入了差不多200萬元，其中部分由科技園的培育計劃及城大的HK Tech 300計劃資助。他計劃將來提供一些誘因，令更多人願意長期當義工；另外，亦希望隨着業務增長，將來可以聘請更多傷殘人士和低學歷人士擔任後台人員。

[新經濟新天地]