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李澄幸：買優質樓毋懼接火棒

【明報專訊】讀者李小姐來信：

本人收入穩定，有固定儲蓄習慣，一直有「上車」的想法。樓市已下跌了數月，但加息周期似乎未完，是否應該觀望多一會？坊間很多評論說現時買樓如「接火棒」。另外，在等待買樓前的閒置資金，除了做定期，還有甚麼選擇？

筆者回覆：

加息繼續是很多投資者關心的議題，畢竟這影響投資的機會成本，如果涉及按揭借貸更加是直接的影響。從上世紀90年代至今，包括是次在內，以美元為首的加息周期合共發生了5次，加息周期完結後無一例外會展開減息周期，猶如潮起潮落，雖然沒人能準確預測每一次的時間節點，但不變的是優質資產的價格總是長線向上，可見利率只是決策的因素之一，而不是最關鍵的因素。關於坊間有評論說現時買樓猶如接火棒一說，筆者認為可圈可點，只要手持的是優質資產，長遠一定不會差，但如何為之優質，的確是見仁見智，但避開不太優質的資產則相對容易，最後即使只能取中庸，相信也能起對抗通貨膨脹之效，至少對冲了居住的成本。

宜避開納米樓

物業也有分不同的類別，從用來居住角度看，市場上的「納米樓」大概率是不太優質的資產。儘管「納米樓」並無明確的定義，但過去幾年不少新盤所設的面積僅200餘呎，甚至更細的開放式單位。根據統計數據，面積低於260呎以下的單位落成量在過去10多年，增長逾百倍，但此類單位的尷尬之處是屬於換樓階梯的最底層，結婚想住大一點，生了一個小朋友理應換兩房，故幾乎沒有「換樓客」會考慮「納米樓」，變相限制了客源。

同樣地，「納米樓」普遍不能滿足大部分人的人生計劃，自住功能亦受限。所以，避開「納米樓」已經在策略上減低「接火棒」的機會，剩下的可按真實需求挑選，而且不應該盲目恐懼價格下跌，否則只會落得升又等跌，跌又不敢買的田地。

定存之外 可考慮貨幣基金

對於有意置業的人士來說，應該建立更健康的心態，不應該只等待樓價下跌，舉例說你自己認為加息周期未完，相信整體樓價會下調15％，今天應該繼續睇樓，遇到能夠比現時市價便宜15％買入的話，那就沒有必須等整體樓價進一步下跌。對於有意置業人士，資金隨時都需要動用，必須要保持靈活，除了定期存款之外，貨幣基金在現階段也是好選擇。最後，以上只是通用的意見，宜根據自身情况進一步諮詢相關的專業人士。

CFP認可財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]