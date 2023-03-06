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溫傑：潤啤力谷高端產品 可望價量齊升

【明報專訊】港股後市除了要關注兩會消息、經濟數據及企業業績外，外圍市况亦需留意，特別是聯儲局的貨幣政策。由於近月美國經濟數據普遍理想，加上通脹高於預期，市場對美國進一步加息的預期持續升溫。筆者仍然維持當局或再加息2至3次的觀點不變，即估計利率將於6月見頂，並於年內保持不變。惟市場的利率展望日趨上升，根據利率期貨，部分投資者預期美國或會進一步於7月，甚至是9月加息。

而就3月份而言，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡里（Neel Kashkari）表示，他對今個月加息25個基點還是50個基點持開放態度。基於在會議前「鷹風陣陣」，美國10 年期國債收益率自去年11月以來再次突破4厘，對投資氣氛及企業盈利均帶來壓力。

啤酒股迎復蘇行情

今個星期介紹的股份是筆者今年「9大選股」之一的華潤啤酒（0291）。公司是華潤集團旗下的啤酒上市公司，專營生產、銷售及分銷啤酒產品。公司於2019年與全球第二大啤酒生產商Heineken集團正式完成交易，開展戰略合作。

回顧2022年疫情對全國啤酒銷量帶來一定衝擊，但高端化趨勢仍然持續，帶動產品噸價有所提升。公司去年上半年次高檔及以上啤酒銷量約 114萬千升，按年增加10%。

管理層正積極推進「決戰高端」 戰略落地，通過各類主題推廣和渠道營銷活動，繼續培育與推廣各重點品牌，例如喜力、純生及Super X等，並會在白酒領域發掘更多業務擴展空間。公司有着2025年400萬千升的高端化目標，加上產品噸價仍處較低水平，可望受惠價量齊升，前景值得憧憬。

56元分注買 中長線看70元

事實上，內地自去年底放寬防疫政策，跨區人口流動的限制取消，餐飲及夜場等渠道逐漸恢復，啤酒股跟其他消費股一樣迎來復蘇行情。

另外，年初時《人民日報》發表題為「推動夜經濟提檔升級」的評論文章，表示發展夜經濟不僅能滿足人民日益增長的美好生活需要，對於擴大內需、繁榮市場、創造就業等也具有明顯的拉動作用。展望啤酒行業可望受惠相關政策舉措，投資者亦可從中捕捉內地消費反彈的投資機遇。

看好其前景的投資者，可於56元水平分注買入，若能突破62元阻力，中長線有機會上試70元水平；止蝕水平為買入價下跌10%。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]