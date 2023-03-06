moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

何啟聰：科技股回穩 騰訊購13682

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股上周五重拾升勢，恒指高位曾重上20,700點，雖然升幅曾收窄至不足70點，但午後大市再度回勇，收市升近140點，重上20,500點水平。內地服務業PMI勝預期，市場繼續憧憬疫後復蘇，不過大市成交疏落，或限制指數表現。向上或以重上兩萬一為短期目標，兩萬點關口或已重建支持。

科技股回穩，騰訊（0700）上周五高位曾升逾3%，收市僅升逾1 %，370元得而復失，380元阻力或不易突破。騰訊370元得而復失，資金呈觀望，看好或可考慮騰訊認購證13682，行使價455.2元，2023年7月到期，實際槓桿約8.2倍。看淡或可留意訊認沽證13917，行使價303.68元，2023年7月到期，實際槓桿約6.2倍。

嗶哩嗶哩（9626）季績後急升，帶動同屬視頻股的快手（1024）跟隨向上，高位曾升逾7%，逼近60元關口，收市升逾半成，向上或以重上並企穩60元以上為目標。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]