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摩根大通亞洲：守橫行區底 道指牛49613

【明報專訊】美股三大指數上周於今年低位反覆，道指曾跌穿去年12月即市低位，惟於32,500點水平有趁低吸納，暫未跌穿去年11月以來橫行區底部。至於納指則曾跌穿12,000點後回升，200天線失而復得。

市場近期關注美國利率見頂水平會否較預期高，美國10年期國債息率續處4厘以上。亞特蘭大聯儲銀行長博斯蒂克稱，傾向本月底議息時加息0.25厘及到夏天暫停加息，市場認為言論鴿派。惟投資者宜留意，博斯蒂克今個年度於聯邦基金公開市場委員會並沒有投票權。

輪證資金流方面，投資者周四積極部署道指及納指淡倉，分別錄約860萬及660萬淨流入，當中道指淡倉以熊證為主，納指則以認沽證資金流佔多數。如投資者看好道指守橫行區底後可望進一步反彈，可留意道指牛（49613），收回價32,000點，實際槓桿達22倍。做淡可參考道指熊證（49640），收回價34,400點，實際槓桿約16倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]