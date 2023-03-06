摩根大通亞洲：守橫行區底 道指牛49613

市場近期關注美國利率見頂水平會否較預期高，美國10年期國債息率續處4厘以上。亞特蘭大聯儲銀行長博斯蒂克稱，傾向本月底議息時加息0.25厘及到夏天暫停加息，市場認為言論鴿派。惟投資者宜留意，博斯蒂克今個年度於聯邦基金公開市場委員會並沒有投票權。

輪證資金流方面，投資者周四積極部署道指及納指淡倉，分別錄約860萬及660萬淨流入，當中道指淡倉以熊證為主，納指則以認沽證資金流佔多數。如投資者看好道指守橫行區底後可望進一步反彈，可留意道指牛（49613），收回價32,000點，實際槓桿達22倍。做淡可參考道指熊證（49640），收回價34,400點，實際槓桿約16倍。

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