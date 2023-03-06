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陳永傑：港樓觸底 明顯反彈

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國聯邦儲備局鷹派成員近月表示會將聯邦基金利率推高，意味美國加息可能會推至接近5.5厘或以上。但經過去年樓市下跌壓力之後，港樓似乎否極泰來，最近強勁反彈，力度凌厲。

差餉物業估價署公布，1月份差估署樓價指數報336.1點，按月回升0.6%，結束7連跌，但仍較去年1月跌14%，較高位低15.6%。

1月份因香港及內地同步放寬防疫措施以及兩地通關的刺激，市場情緒由悲觀轉樂觀，不論整體消費市場或物業市場反彈力度驚人。1月份一手成交逾500宗，較12月份彈升逾80%。

相信樓價經已成功尋底反彈。日前新一年度的《財政預算案》公布調低首置印花稅，以去年為例，佔近八成成交低於1000萬元以下，措施可惠及大部分首置買家，預計將有助推動物業市場流轉，樓價於首季有機會錄得3%至5%的升幅。近期市况回暖，錄得不少二手反價個案，惟造價仍較高位時有一定折讓。一手市場以剛需盤供應為主，受惠於新財案措施，相信2月推出的新盤反應亦相當熱烈，以東九龍新盤為例，財案公布後登記量大幅上升。2月份一手成交逾900宗，創出半年新高，比較1月份勁升逾75%。

反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報163.33點，按周回升2.09%，創出逾6年最大升幅，指數升至15個星期新高，數據反映新春長假期後首周市况。各分類指數都升，中小型單位、大型屋苑均升約2.4%，大型單位升約0.6%。分區方面，九龍及港島升3%或以上，新界西及新界東升逾1%。利好消息出現，反彈屬正常。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]