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布少明：利好消息多 樓市大反攻

標籤：布少明

【明報專訊】內地與本港恢復通關，惠及各行各業漸現起色；市場預期美國聯儲局加息幾近見頂；早前宣布的財案「小減辣」，為樓市帶來小驚喜；再加上實施3年多的口罩令終於「曲終人散」，意味持續達3年的疫情正式告一段落，這成為本港經濟，以及整體樓市「大反攻」的契機。

疫情持續數年一直壓抑樓市購買力，在利好消息帶動下，二手交投已率先谷底反彈。此外，一眾發展商亦加緊推盤步伐，帶動一手市場明顯轉活。筆者所見，最近各區新盤入票及銷情同樣亮麗，尤其近日以中價及中細價盤作主打屯門焦點紅盤，市場指入票量逾1萬多，大幅超購近30倍，榮膺今年新盤「入票王」，相信銷情勢必熱爆，掀新一輪一手「熱浪」。

值得一提的是，有市場意見指出，預算案寬減印花稅，減幅只是寥寥數萬元，似乎對提振樓市作用有限。但筆者認為，這是「小動作大意義」，因為本港樓市剛需及購買力一直存在，近日的「小減辣」刺激買家入市心態及氣氛，為買家帶來一個入市的「誘因」，這可帶動入門級別的置業市場，盤活整個換樓階梯，繼而刺激整體一手，以致二手樓市交投，相信其效力將慢慢反映。

個人認為，3月份將是一手「掛帥」，預料本月一手成交將錄得約2800宗，較2月份大升逾2倍，預計首季樓價有望升逾5%。

最後，一年一度的全國政協及人大會議（兩會）於3月4日在北京展開，中國政府設定經濟增長目標、財政政策及樓市政策等，勢成全球各國關注的焦點，至於會否出「大招」刺激經濟或樓市加速復常，並將利好氛圍進一步「輻射」至本港？這定必是全國兩會期間熱點話題，我們拭目以待。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]