moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

馬泰陽：無懼加息 樓市見起色

標籤：馬泰陽

【明報專訊】美國聯儲局將於本月再度議息，有不少大行預期加息行動持續，並預期將會加息四分之一厘，甚至有大行認為最快要到明年3月才開始減息。儘管美國加息勢頭持續，但隨着本港與內地通關， 3月初取消口罩令，代表本港已進入全面復常，經濟復蘇之下，本港樓市交投勢必回復熾熱，在近期的一二手市場表現已可見一斑。

事實上，社會復常，經濟逐步復蘇，新盤亦蜂擁而上，加上政府新一份《財政預算案》調整首置印花稅稅階，為市場帶來喜訊，利好千萬元以下住宅入市氣氛。

新盤及二手市場已強勢起動，當中KOKO ROSSO日前首輪發售148伙全沽清，次輪亦即日售出約160伙，沽逾九成，可以新盤承接力不俗。此外，各區新盤接連推出，例如屯門NOVO LAND第2B期首輪發售352伙，市場反應熱烈，進一步為樓市注入動力。筆者預料，今年首季一手交投有望挑戰4000宗，按季升約3.7倍。

二手方面，今年1月及2月的二手住宅註冊量分別錄得3249宗及4130宗，連升兩個月，創9個月新高；除了宗數以外，二手住宅註冊金額亦向上，2月錄約294.1億元，較1月約228.38億元增加約28.8%，與註冊量一樣，連升兩個月，同樣創9個月新高。

另外，新一份《財政預算案》不但調整首置印花稅稅階有利置業，更重啟投資移民，為本港重新引入新資金，推動租務市場活動。自本港大力推行「搶人才」及向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅後，即吸引不少非本港居民查詢，反映政策能為本港經濟注入新動力，為海外專才增加入市的誘因。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]