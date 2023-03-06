馬泰陽：無懼加息 樓市見起色

事實上，社會復常，經濟逐步復蘇，新盤亦蜂擁而上，加上政府新一份《財政預算案》調整首置印花稅稅階，為市場帶來喜訊，利好千萬元以下住宅入市氣氛。

新盤及二手市場已強勢起動，當中KOKO ROSSO日前首輪發售148伙全沽清，次輪亦即日售出約160伙，沽逾九成，可以新盤承接力不俗。此外，各區新盤接連推出，例如屯門NOVO LAND第2B期首輪發售352伙，市場反應熱烈，進一步為樓市注入動力。筆者預料，今年首季一手交投有望挑戰4000宗，按季升約3.7倍。

二手方面，今年1月及2月的二手住宅註冊量分別錄得3249宗及4130宗，連升兩個月，創9個月新高；除了宗數以外，二手住宅註冊金額亦向上，2月錄約294.1億元，較1月約228.38億元增加約28.8%，與註冊量一樣，連升兩個月，同樣創9個月新高。

另外，新一份《財政預算案》不但調整首置印花稅稅階有利置業，更重啟投資移民，為本港重新引入新資金，推動租務市場活動。自本港大力推行「搶人才」及向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅後，即吸引不少非本港居民查詢，反映政策能為本港經濟注入新動力，為海外專才增加入市的誘因。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]