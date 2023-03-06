歐股MPF基金上月跑出可留意

明報記者 龍彩霞

GUM公布2月強積金見紅，錄得人均負回報6616港元。整體股票市場在2月皆出現調整，市場質疑通脹是否已受控，部分投資機構更預測美聯儲利率有機會攀升至高於先前估計的5.5厘水平。固定入息債券基金亦因市場預期利率將會攀升至更高水平，出現調整。

GUM對今季回報偏向樂觀

不過，強積金基金中，仍有歐洲股票基金及保守基金錄得正回報。歐元區2022年第4季經濟增長0.1%勝預期，而由於能源價格在2022年下半年降溫，給歐元區整體經濟表現帶來一些緩解。歐元區1月消費物價指數（CPI）按年增8.5%，創去年5月以來最低增長率。歐元區1月製造業PMI升近5個月新高48.8，可見已過最壞情况。歐洲央行和英倫銀行2月宣布加息0.5厘，同時歐洲央行預告3月將再次加息0.5厘，英國央行則暗示收緊周期可能接近尾聲。受到中國開關、通脹觸頂和對股市已見底的預期等利好因素下，歐洲股市衝高。

強積金保守基金繼續受惠於息率上升，持續錄得較高回報。香港專業獨立強積金研究及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）預計，計入2月份供款後，強積金總資產在2月底約1.091萬億港元，或相等於457萬名成員的平均帳戶結餘約23.86萬港元。而截至2月20日，強積金平均投資回報估計約為-1.77%。不少僱員都偏好香港及中國股票基金，根據「積金評級股票基金（香港及中國）指數」計算，2月截至20日下跌了4.41%。雖然預計2月份將錄得負回報，但年初至今強積金回報預計仍為正數。

GUM公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利（26.8%）、匯豐（17.8%）及永明（11.4%）。業界龍頭宏利錄得單月最多市場佔有率流失共0.17%，而單月最高市場佔有率增長則為永明，1月共上升0.06%。

GUM策略及分析師雲天輝指出：「強積金回報表現自去年11月起開始反彈，綜合指數至今回升近18％，隨着中港全面通關，消費氣氛將持續改善；美國通脹持續降溫及加息步伐有望放緩，將令消費需求復蘇，GUM對第一季強積金回報表現偏向樂觀，建議強積金成員審慎選擇計劃，以獲取較佳回報。

臨近退休可鎖定部分利潤

另外，雲天輝亦指：「宏利市佔率下滑源於其股票基金的投資負回報，尤其旗下的康健護理基金，單月下跌約-0.6%。資金流向方面，1月份成員對投資市場信心回升，投資取態轉趨主動型；保證基金錄得最高流出達13.6億港元，與2022全年資產總轉移規模134億港元比較，幅度已達10%。至於資金流入方面，受到市場氣氛改善，5個淨資金流入基金資產類型中，有3個均為股票基金，包括大中華、香港、美國，佔首五位資金流入約55%。而美國通脹和加息預期緩和，吸引了2.6億元資金轉移至環球債券基金。」

叢川普表示，「經過有史以來表現最強勁1月份後，對於香港及中國股市回調並不感到意外。香港股市不僅受全球股市對通脹及利率上升和經濟可能長期放緩的擔憂所影響，而且也受早前公布財政預算案的左右。」他續說：「 2 月份香港及中國股票基金表現逆轉，突顯了以短線投資和不作分散投資的風險。在此有需要提醒強積金成員，每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金。它們是低收費的現成多元化基金選擇，是大多數成員可以考慮明智長線投資選擇。」

GUM認為今年開局強積金表現亮麗，但如果成員臨近退休，可以考慮鎖定部分利潤並降低風險。若果成員風險承受能力許可，應該小心選擇資產類別和基金並繼續「尋寶」，去捕捉市場風險偏好改善帶來的投資機會。GUM重申，2023年雙位數回彈有望。

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[退休綢繆]