TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨

明報記者 陳偉燊

TVB昨日股價再有異動，曾經大升36.8%，升抵8元，之後股價回順，最終全日收報6.41元，成交股數較上周五再急增近1.3倍，多達3996.4萬股。TVB對上的高成交額紀錄，要追溯至1998年8月28日官鱷之戰期間仍屬大藍籌股時發生，當日成交達4.23億元；1999年4月29日錄得的成交額則更多，達6.56億元。

股價曾再升37% 收市年半新高

至於昨日該股錄得的成交額，亦高達2.82億元，為歷來第三高。經過連日大升之後，TVB昨日市值已達28.08億元，短短兩日內暴漲11.17億元。

翻查資料顯示，TVB目前撇除非執行董事黎瑞剛及徐敬、多間基金、大正資本、「大台小股東大聯盟」及前管理層等之外，街外持股佔比最少約34.54%。相比起連續兩個交易日交投股數共達5219.73萬股，佔總股本11.92%，反映出過去兩日約有三分一街貨在這兩天轉手。另昨日在市場內共有14292宗成交，平均每宗成交只有1.97萬元，因此料散戶參與佔主導。

過去兩日等同約三分一街貨轉手

對照TVB在過去1年共有1.024億股在8元以下成交，總交易額約5.49億元而言，經過近兩日大額交投及高價成交消化後，料之前在高位累積「蟹貨」有約近半陸續鬆綁。

雖然TVB交投及股價連日異動，但是截至昨晚本報截稿時間止，未見該集團發公告跟進。至於擬發功部署召開股東特別大會的「大台小股東大聯盟」，昨日未見有進一步行動，亦未見交代擬提出動議的具體內容。據本報了解，「大聯盟」仍在部署動作中，至於其提出動議會否於TVB每年5月尾股東周年大會會期內同步交付股東表決，市場仍在觀望中。表面上TVB股價炒起，與其醞釀與淘寶合作有關，但是在消息出現兩日後才見股價異動，投資市場正留意會否有新消息醞釀中。