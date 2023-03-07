moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨日延續上周五升勢，股價續做好，午後曾高見8元並升近37%，惟收市升幅收窄至不足一成，收報6.41元，但是仍為近一年半最高收市價。最值得注意是成交量比上周五進一步激增，全日成交近4000萬股，佔已發行股本約9%，打破1988年分拆上市以來歷年單日成交紀錄。一般估計，今次TVB股價快速炒高兼錄大成交，但是每宗成交額平均少過2萬元，料以一般散戶買賣居多，甚至與高位被綁蟹貨出籠有關。

明報記者 陳偉燊

TVB昨日股價再有異動，曾經大升36.8%，升抵8元，之後股價回順，最終全日收報6.41元，成交股數較上周五再急增近1.3倍，多達3996.4萬股。TVB對上的高成交額紀錄，要追溯至1998年8月28日官鱷之戰期間仍屬大藍籌股時發生，當日成交達4.23億元；1999年4月29日錄得的成交額則更多，達6.56億元。

股價曾再升37% 收市年半新高

至於昨日該股錄得的成交額，亦高達2.82億元，為歷來第三高。經過連日大升之後，TVB昨日市值已達28.08億元，短短兩日內暴漲11.17億元。

翻查資料顯示，TVB目前撇除非執行董事黎瑞剛及徐敬、多間基金、大正資本、「大台小股東大聯盟」及前管理層等之外，街外持股佔比最少約34.54%。相比起連續兩個交易日交投股數共達5219.73萬股，佔總股本11.92%，反映出過去兩日約有三分一街貨在這兩天轉手。另昨日在市場內共有14292宗成交，平均每宗成交只有1.97萬元，因此料散戶參與佔主導。

過去兩日等同約三分一街貨轉手

對照TVB在過去1年共有1.024億股在8元以下成交，總交易額約5.49億元而言，經過近兩日大額交投及高價成交消化後，料之前在高位累積「蟹貨」有約近半陸續鬆綁。

雖然TVB交投及股價連日異動，但是截至昨晚本報截稿時間止，未見該集團發公告跟進。至於擬發功部署召開股東特別大會的「大台小股東大聯盟」，昨日未見有進一步行動，亦未見交代擬提出動議的具體內容。據本報了解，「大聯盟」仍在部署動作中，至於其提出動議會否於TVB每年5月尾股東周年大會會期內同步交付股東表決，市場仍在觀望中。表面上TVB股價炒起，與其醞釀與淘寶合作有關，但是在消息出現兩日後才見股價異動，投資市場正留意會否有新消息醞釀中。