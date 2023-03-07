越秀交通：車流量已超疫前

【明報專訊】疫情防控影響居民出行、貨車流動性，及去年度再沒有出售資產的一次性收益，越秀交通基建（1052）去年收入跌11.2％至32.89億元（人民幣，下同），純利大跌近七成至4.53億元。副董事長兼總經理何柏青（圖）表示，隨着防控政策放寬，集團一、二月公路車流量超2019年疫情前同期水平，實現雙位數增長，相信隨着居民收入增加，經濟發展趨穩，行業形勢「非常樂觀」。越秀交通去年每股末期股息0.1港元，按年削減76％。 越秀交通昨日收報4.7港元，微升0.4％。
去年核心業務路費收入按年跌12.5％至31.93億元，其他路費營運收入按年跌54.5％至548萬元。副總經理潘勇強表示，期內受累疫情衝擊、宏觀經濟增速放緩、路網分流以及去年第四季度收費公路貨車通行費減免10%的政策影響。
談及今年投資及併購項目，何柏青表示，母公司越秀集團正積極展開不同新項目，包括去年收購的山東秦濱及河南平臨高速公路項目，待培育成熟，日後有機會注入上市公司。至於去年投資的廣州北二環高速改擴建項目，何柏青表示，項目將於下半年正式動工，預料2028年完工，期間不會對集團對現有營運項目收入產生大影響。截至去年底止，全年資產負債比率按年升1.4個百分點至60.8%，今年全年資本開支為28億元，當中24億元為廣州北二環改擴建項目。