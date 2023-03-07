合景料今年樓市勝過去3年

稱內地豪宅市場穩定 擬推5項目

何敏又透露，合景泰富會繼續專注京津、長三角、成渝及大灣區四大核心城市圈，尤其公司於大灣區經驗豐富，投資方面，除了招拍掛亦會關注併購機會，以及參與其他公司項目的開發。此外，今年第三四季，合景泰富預計還有2個舊改項目面世。

合景泰富位於廣州市天河CBD的臻溋‧名鑄是稀缺的江景地，該豪宅盤處於金融城東區核心地段，南向遙望對江的是廣州市政府前陣子才通過建設的琶洲經濟開發區東區，定位為未來超級總部區，同時亦列明不得從事房地產開發，因此臻溋‧名鑄將是該區域沿江兩岸僅有的江景豪宅盤。合景泰富2019年初以37.06億元（人民幣，下同）及自持比例55%的條件購入該地，整個項目由4棟住宅加上3棟商業公寓組成，一半出售，一半長租，戶型是約2800至5700平方呎之間的四房或五房。據了解該盤每平方米價格1.9萬元（折合呎價約2萬元）起跳，是廣州市頂級價位。