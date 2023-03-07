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斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債

標籤：經濟

【明報專訊】在美國加息環境下，全球利率呈上行趨勢，新創建（0659）首席財務總監林戰透露，在過去1年，集團斥資逾6億美元（46.8億港元）回購港元、美元債，並計劃增加以人民幣發債，以減少利息成本。隨香港及內地通關復常，行政總裁馬紹祥稱各項業務有見改善，在公路及物流業務上將會把握時機進行收購及擴建，目前手上現金流充裕。

明報記者 鄺海盈

公路及物流業務續收購擴建

截至去年底，集團的債務總額為233.79億元，林戰指當中約70%為港元債、20%為美元債及10%為人民幣債。由於美元及港元利率在加息周期中抽升，發行的美元及港元定息債券在二級市場中的價格下跌，於過去1年集團以低於債券的面值價格，贖回部分優先票據及永續資本證券。同時，集團計劃增發「熊貓債券」，即以人民幣計值，並以較低的息率發債，料至6月底在債券比例中可增至四五成。他補充，內地於最近兩三年不斷減息，息率為歷史中低位，加上集團在內地有不少業務，希望可增加人民幣資產及對冲。

隨着疫情緩和，集團旗下業務亦有所回暖。首席營運總監何智恒稱，今年首兩個月其公路的車流量整體趨向樂觀，並料會有持續增長，逐步回到疫前水平。在公路及物流方面，集團擬收購更多項目，並會以其回報率、現金流等作收購原則，公路及物流回報率分別需為高單位數及雙位數以上。公路收購將集中於內地中、西部增速較高的地方，物流則在成都、武漢等本身已有布局地區擴展，亦擬在大灣區發展。

旗下富通保險 冀3至4個月後見增長

旗下富通保險方面，馬紹祥指通關後收到的內地客查詢量上升，惟保單仍需時回到疫前水平，冀望於3至4個月後可見增長，並料於明年重越疫前水平，疫前內地客生意佔30%。至於富通會否分拆上市，他回應指仍需時間「做大做強」。集團有計劃於內地成為保險公司，並以大灣區為落腳點，惟在申領牌照、人手等方面仍在積極準備當中。在去年股債同跌下，富通保險投資組合的整體投資回報率仍錄得正回報3.4%，但較前一年5.3%下跌。