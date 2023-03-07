強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元

年初至今回報率仍賺1.49%

上月以歐股基金指數表現最佳，賺0.59%，保守基金賺0.23%，不過較多港人投資的香港與內地股票基金指數則跌9.24%，亞股基金指數亦跌6.5%，美股基金指數則跌2.52%。總結首兩個月歐股基金賺9.46%居首，香港與內地股票基金賺0.59%，美股基金賺4.14%。積金評論主席叢川普認為上月創下有記錄以來最強勁的1月表現後，對在2月對銷部分回報不感到意外，強積金成員應繼續謹慎行事。他指事件反映預測短期回報是很困難，低收費的預設投資策略基金是具有成本效益的現成多元化基金選擇，對大多數強積金成員來說是一個值得考慮的明智長線投資選擇。

此外，強積金顧問GUM昨日亦公布，2月強積金基金指數中止3個月連升。強積金綜合指數報221點，2月下跌4.4%，每人平均蝕10,782元，不過年初至今計算則仍升1.4%，人均賺3008元。2月三大資產類別指數皆下跌，股票基金指數下跌6.5%，混合資產基金指數下跌3.9%，固定收益基金指數則下跌0.6%。