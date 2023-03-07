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高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%

【明報專訊】高盛（美：GS）建議買入蘋果公司（美：AAPL）股票，是近6年來首次。高盛對上一次給予蘋果買入評級已是2017年，迄今蘋果股價已上漲超過3倍。剛接手蘋果股票分析的高盛分析師Michael Ng指出，蘋果在硬件設計上的成功，並由此產生的品牌忠誠度，推動用戶群增長，而龐大的用戶群將幫助其發展服務業務。他認為這些因素有助於減少用戶離開蘋果生態系統，降低客戶獲取成本，並鼓勵客戶繼續購買產品。蘋果股價早段升3%至155.5美元。

根據彭博社的資料，Michael Ng是6年來第3名負責追蹤蘋果股票的高盛分析師。高盛給予蘋果的最新目標價為199美元，較上周五的151.03美元收市價有32%水位。

此外，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）宣布繼今年1月以來，再次在美國市場減價。上次減價以入門級Model 3及Model Y為主，減幅最多達兩成。最新一輪減價擴大至美國本土高端車款Model S及Model X，以推動首季最後一個月的銷情。

Tesla美減價擴至Model S及X

Tesla美國官網顯示，多款Model S減價約5000美元，而Model X更減約1萬美元，減幅介乎4%至9%。入門級Model X在美國稅前價格低於10萬美元。Tesla股價早段微跌。

市場等待美聯儲主席鮑威爾周二出席聽證會，為加息路徑透露更多端倪。

美國10年期國債孳息率早段回落至3.94厘，美股3大指數早段向上，納指升約1%。

（綜合報道）

[國際金融]