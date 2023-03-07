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拼多多旗下Temu挑戰Shein

【明報專訊】中國跨境電商Shein用上10年才超越歐洲時裝集團Inditex（西：ITX）旗下的Zara，成為全球最大的快時尚零售商。不過去年9月才進軍北美的拼多多（美：PDD）跨境電商平台Temu，卻準備以一年時間，至少在一項業務指標越超Shein的地位。彭博社引述知情人士稱，Temu上月為北美業務訂定遠大目標，爭取在截至今年9月1日前，即Temu進軍美國市場一周年的日子，至少要有1天的商品交易總額（GMV）超過Shein。在今年1月，Temu在美國的網站流量已超越Shein。

超低價奏效 美業務迅速發展

知情人士稱，Temu將Shein視為短期的最大競爭對手，並希望在數年內全面超越Shein的地位，不過這個銷售服裝以至廚具等各種商品的平台，最終目標是與電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）及eBay （美：EBAY）等競爭。Temu目前在美國迅速發展，過去數月大部分時間，它也是蘋果（美：AAPL）的美國應用程式商店下載量最高的手機軟件。數據分析公司YipitData的數據顯示，Temu在截至1月底（在美國營運的頭5個月內），已實現約5億美元的GMV，僅在1月的GMV就接近2億美元。Temu於2月開始在加拿大推出。

市場調查機構Sensor Tower高級分析師Abe Yousef指出，當消費者勒緊褲頭，Temu的超低價格及快閃優惠已證明其吸引力。他估計自Temu推出以來，下載量已達2400萬次。截至1月，其每月活躍用戶約1100萬，較去年12月購物旺季增47%。

Temu對手Shein尚未上市，未公開財報。YipitData的數據顯示，Shein在美國的快時尚零售市場，已超越Zara和H&M（瑞典：HM-B）。《金融時報》上月引述Shein向投資者提供的報告指出，Shein預計其全球GMV將在2025年增至806億美元，較2021年增174%。

（綜合報道）

[國際金融]