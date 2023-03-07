moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

梁天卓：學童續戴口罩不划算

【明報專訊】差不多3年後，香港政府終於取消本地的口罩令。然而，口罩令取消是一回事，市民是否戴口罩又是另一回事。

家長是否仍然要求子女在學校戴口罩？上星期有網友告之，「目測細路唔戴口罩比例極之小」，另一網友亦說「行過見到佢哋運動堂，都有兩三個keep住戴」，可見不少家長在經歷過3年浩劫後仍然心有餘悸。

小孩確診後死亡率低

情感上理解，父母擔心子女染病是人之常情，理性的分析又如何呢？我的答案是：除非學童有特殊情况，否則學童戴口罩的成本效益並不划算。

先說效益。戴口罩最直接的效益是避免感染病毒。是的，過去3年來不少證據都顯示戴口罩在一定程度上可以降低感染率，不過，同一時間差不多所有的研究都指出，0至19歲的小朋友在確診後的死亡率只有約0.001%，是所有年齡組別中最低的。換言之，要求學童戴口罩本身的效益並不高。

研究指戴口罩影響認知能力

成本呢？在運動堂上戴口罩當然影響學習（甚至有危險）。除此之外，有研究就發現戴口罩令人的認知能力（包括情感、性別、年齡等）都大受影響：

The results revealed that masks hindered the perception of virtually all tested facial dimensions ( i.e., emotion, gender, age, and identity), interfering with normal speed and accuracy of categorization.

雖然該研究的對象不是中小學的學童，但是可以想像口罩對仍然在學習階段的小朋友影響只會更大。當然，這還未計口罩對學童在其他學習方面的影響。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

facebook.com/economics3.0

中大亞太研究所經濟研究中心成員

[梁天卓 經濟學爸]