梁天卓：學童續戴口罩不划算

家長是否仍然要求子女在學校戴口罩?上星期有網友告之,「目測細路唔戴口罩比例極之小」,另一網友亦說「行過見到佢哋運動堂,都有兩三個keep住戴」,可見不少家長在經歷過3年浩劫後仍然心有餘悸。

小孩確診後死亡率低

情感上理解,父母擔心子女染病是人之常情,理性的分析又如何呢?我的答案是:除非學童有特殊情况,否則學童戴口罩的成本效益並不划算。

先說效益。戴口罩最直接的效益是避免感染病毒。是的,過去3年來不少證據都顯示戴口罩在一定程度上可以降低感染率,不過,同一時間差不多所有的研究都指出,0至19歲的小朋友在確診後的死亡率只有約0.001%,是所有年齡組別中最低的。換言之,要求學童戴口罩本身的效益並不高。

研究指戴口罩影響認知能力

成本呢?在運動堂上戴口罩當然影響學習(甚至有危險)。除此之外,有研究就發現戴口罩令人的認知能力(包括情感、性別、年齡等)都大受影響:

The results revealed that masks hindered the perception of virtually all tested facial dimensions ( i.e., emotion, gender, age, and identity), interfering with normal speed and accuracy of categorization.

雖然該研究的對象不是中小學的學童,但是可以想像口罩對仍然在學習階段的小朋友影響只會更大。當然,這還未計口罩對學童在其他學習方面的影響。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

[梁天卓 經濟學爸]