薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導

事緣去年12月1日，Neuralink在其總部舉行稱為Show and Tell的技術發布會兼招聘活動。其間播放了一段視頻，顯示一隻植入了「腦機接口」（BCI）、稱為Sake的猴子利用「意念」（腦電波）坐在Mac機前，透過電腦屏幕上的軟鍵盤連續打出了完整句子，之後獲得人類給予多粒葡提子。

一時間，很多不知就裏的媒體和公眾，以為Neuralink取得了什麼大突破。而馬斯克也乘機在同場宣布，已經向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交了大部分文件，申請進行人體臨牀測試，在人類大腦內植入「腦機接口」，估計可以在6個月內開始。馬斯克更聲言有信心，Neuralink還能夠研發出眼部和脊髓的植入物，可以令先天失明的人恢復視力，令頸部折斷的人恢復全身活動能力云云。

但近日，據路透社等外國媒體報道，Neuralink向FDA提出的人體臨牀測試申請，早在去年初就已經被FDA否決，理由是該公司仍未能解決植入式腦機接口的安全問題以及可能帶來的隱憂。可是，馬斯克在去年底卻仍樂觀聲稱，估計人體臨牀測試可以在6個月內開始，明顯有故意「畫餅」和誤導公眾之嫌。

據報道，Neuralink的文件顯示，該公司計劃在今年3月7日之前就取得FDA的批准進行人體臨牀測試。但FDA在否決Neuralink的申請時，列出了該公司的腦機接口在植入人腦之前需要解決的數十項「缺陷」。

FDA列數十缺陷 擔心發炎過熱

FDA的其中一大擔憂，在於將其植入式腦機接口連接至眾多腦神經元的大批柔性電極絲（Neural Lace）。雖然每條柔性電極絲的寬度大約只有4至6微米，比人類的頭髮更幼細，但植入大腦仍然可能會引致發炎和血管破裂，令大腦功能受損。FDA還擔心，植入式腦機接口可能過熱的問題，並質疑它是否能夠在不造成損傷的情况下從大腦移除。

此外，FDA還關注Neuralink的植入式腦機接口配備的可充電鋰電池的安全性，擔心它會對大腦造成損傷。FDA認為，該公司還需要進行更多的動物實驗，以證明有關鋰電池不會發生故障。

Neuralink是在2016年由馬斯克和8名專家共同創立。早在2019年，馬斯克就已經表示，該公司的目標是在2020年底前開始人體臨牀測試，希望幫助脊髓損傷和癡呆症等病人恢復行動或交流的能力，但其後卻不斷延遲人體臨牀測試時間。不太客氣地說，Neuralink在2021年4月初發表的猴子玩模擬乒乓球遊戲視頻，以及在2022年12月初發表的猴子打字視頻，其實都只是新瓶舊酒，並未顯示出什麼技術突破。而同樣的實驗，其同業亦早已在癱瘓的人身上成功展示過。

其中，那個猴子玩模擬乒乓球遊戲，更加是照抄美國杜克大學（Duke University）神經學和生物醫學工程教授Miguel Nicolelis早在2014年進行的實驗。因此，Neuralink早就被不少科技界人士質疑，只是耍手段欺騙一些不熟悉腦機接口的公眾和媒體。

在路透社的報道中，有7名現任和離職的Neuralink員工接受訪問。他們亦普遍認為，Neuralink以往未有盡責地處理安全問題。具體來說，一些人指控該公司濫用動物實驗，因為人為錯誤，令過多動物被迫「安樂死」。據悉，美國農業部已經就可能違反動物保護行為，而對Neuralink進行調查。

猴子實驗 遭美動物權益保護組織抨擊

此外，該公司在2月初又被美國動物權益保護組織「負責任醫學從業者委員會」（PCRM）踢爆另一負面新聞。PCRM聲稱，它獲得的郵件和其他文檔顯示，Neuralink從猴子大腦中取出的植入物存在不安全包裝和運輸問題。這些植入物可能攜帶傳染病病原體，因而違反美國聯邦法律，亦可能令其員工染病。美國交通部發言人稱，他們非常重視PCRM的指控：「我們正在進行調查，確保Neuralink完全遵守聯邦法規，保證他們的員工和公眾安全免受危險病原體的潛在威脅。」

明報記者 薛偉傑

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