科技園舉辦「Talent Game On 2K23」吸引創科生力軍 把握微電子廣闊前景 迎全新就業發展機遇

玩遊戲投身創科 五大主題包括微電子

香港科技園公司（科技園）近日推出「Talent Game On 2K23」人才發展及大型招聘活動，鼓勵年輕人加入創科行業。參加者可從「職人冒險」小遊戲中探索創科行業的工作機遇，更有機會親身前往美國矽谷，與科技巨頭會面交流。「大灣區創科飛躍學院」大師班又會於本月舉行5場微電子網上研討會。

馬上參加「職人冒險」小遊戲：https://stp.hk/3m7boOf

「Talent Game On 2K23」詳情： https://stp.hk/3kFADXK

香港科技園公司人才及人力資源總監王秀麗表示：「『Talent Game On 2K23』活動和『職人冒險』遊戲以嶄新的形式，希望啟發年輕人才加入機遇處處的創科行業。創科界別有不同工作崗位和無限發展空間，科學園的生態圈歡迎所有背景、不論專科或非數理學科的人才加入，為香港未來的創科發展注入新動力。」

完成線上小遊戲後，參加者可以進入香港科學園進行競賽，探索五大創科領域，包括人工智能與機械人、生物醫藥科技、數據、綠色科技、微電子。同時，更可與園區科技公司的創辦人進行即場面試，例如華為及商湯科技等。表現出色的話，更有機會即時獲聘！

有興趣了解微電子發展趨勢的話，記得留意「大灣區創科飛躍學院」大師班於3月14、16、21、23、30日舉行的5場微電子網上研討會。講者包括專家、學者、行業人士、科技園公司代表，內容涵蓋「創建微電子生態圈」、「用於電動汽車和消費電子產品的 AI-Green-Power 半導體」、「半導體技術與商業發展概况：企業如何在大灣區微電子行業發展中取得優勢」、「人工智能硬件加速器設計之前沿研究」、「邊緣和中心的 AI 芯片」等。

「大灣區創科飛躍學院」大師班網上報名：https://stp.hk/3EOyfVi

香港創科職業博覽 提供逾3,000個職位

招聘活動方面，科技園將於3月18 日舉辦為期一個月的全港最大型「香港創科職業博覽會」，提供逾3,000個創科職位，為來自世界各地的僱主和求職者提供一站式線上創科工作配對平台。

香港創科職業博覽 2023：https://hongkongitcareerexpo.vfairs.com/

微電子中心設頂級配置 支援微電子產品創新研發

科技園「Talent Game On 2K23」重點探索微電子行業，其實本港微電子業根基雄厚，上世紀80至90年代曾經興盛一時，發展微電子絕非從零開始。而且香港不乏尖端人才，五家大學匯聚逾百名從事各項微電子研究的學者，教學研究亦相當出色。

科技園在元朗創新園的「微電子中心」（MEC）預計於2024年開始啟用，提供約3.86萬平方米的樓面面積，擁有靈活設計的無塵車間和危險品儲藏設施。微電子中心將會支持新一代微電子產品的開發和試產，例如半導體晶片包括傳感器、第三代半導體和異構集成微電子產品等。