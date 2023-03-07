moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

科技園舉辦「Talent Game On 2K23」吸引創科生力軍 把握微電子廣闊前景 迎全新就業發展機遇

政府早前公布《香港創新科技發展藍圖》，為香港創科發展提供清晰的發展方向。新一份《財政預算案》又提出設立微電子研發院，長遠推動香港的微電子發展，加上位於元朗創新園的微電子中心將於2024年啟用，有望重振本地微電子業。微電子業前景可觀，年輕人如心思思想入行，切勿錯過香港科技園公司(科技園) 今年的「Talent Game On 2K23」人才發展及大型招聘活動，將有一系列微電子網上研討會，並提供逾3,000個創科職位。

 

玩遊戲投身創科  五大主題包括微電子

香港科技園公司（科技園）近日推出「Talent Game On 2K23」人才發展及大型招聘活動，鼓勵年輕人加入創科行業。參加者可從「職人冒險」小遊戲中探索創科行業的工作機遇，更有機會親身前往美國矽谷，與科技巨頭會面交流。「大灣區創科飛躍學院」大師班又會於本月舉行5場微電子網上研討會。

馬上參加「職人冒險」小遊戲：https://stp.hk/3m7boOf

「Talent Game On 2K23」詳情： https://stp.hk/3kFADXK

香港科技園公司人才及人力資源總監王秀麗表示：「『Talent Game On 2K23』活動和『職人冒險』遊戲以嶄新的形式，希望啟發年輕人才加入機遇處處的創科行業。創科界別有不同工作崗位和無限發展空間，科學園的生態圈歡迎所有背景、不論專科或非數理學科的人才加入，為香港未來的創科發展注入新動力。」

完成線上小遊戲後，參加者可以進入香港科學園進行競賽，探索五大創科領域，包括人工智能與機械人、生物醫藥科技、數據、綠色科技、微電子。同時，更可與園區科技公司的創辦人進行即場面試，例如華為及商湯科技等。表現出色的話，更有機會即時獲聘！

有興趣了解微電子發展趨勢的話，記得留意「大灣區創科飛躍學院」大師班於3月14、16、21、23、30日舉行的5場微電子網上研討會。講者包括專家、學者、行業人士、科技園公司代表，內容涵蓋「創建微電子生態圈」、「用於電動汽車和消費電子產品的 AI-Green-Power 半導體」、「半導體技術與商業發展概况：企業如何在大灣區微電子行業發展中取得優勢」、「人工智能硬件加速器設計之前沿研究」、「邊緣和中心的 AI 芯片」等。

「大灣區創科飛躍學院」大師班網上報名：https://stp.hk/3EOyfVi

 

香港創科職業博覽  提供逾3,000個職位

招聘活動方面，科技園將於3月18 日舉辦為期一個月的全港最大型「香港創科職業博覽會」，提供逾3,000個創科職位，為來自世界各地的僱主和求職者提供一站式線上創科工作配對平台。

香港創科職業博覽 2023：https://hongkongitcareerexpo.vfairs.com/  

 

微電子中心設頂級配置  支援微電子產品創新研發

科技園「Talent Game On 2K23」重點探索微電子行業，其實本港微電子業根基雄厚，上世紀80至90年代曾經興盛一時，發展微電子絕非從零開始。而且香港不乏尖端人才，五家大學匯聚逾百名從事各項微電子研究的學者，教學研究亦相當出色。

科技園在元朗創新園的「微電子中心」（MEC）預計於2024年開始啟用，提供約3.86萬平方米的樓面面積，擁有靈活設計的無塵車間和危險品儲藏設施。微電子中心將會支持新一代微電子產品的開發和試產，例如半導體晶片包括傳感器、第三代半導體和異構集成微電子產品等。

 

以上資料由香港科技園公司