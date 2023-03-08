內地監管大改組 新設金融監督管理總局 銀保監併入總局 接收人行中證監部分職責

明報記者 歐陽偉昉

國務委員兼國務院秘書長肖捷稱，中共二十大要求將各類金融活動納入監管，解決金融領域長期存在的問題。當局將強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置。信銀國際首席經濟師卓亮指，新的超級監管機構成立，是希望更好地綜合防控金融風險，符合過去監管大方向。

分析：為應對更多不同種類金融新機構

成立5年的銀保監將取消，ING銀行大中華區首席經濟師彭藹嬈稱，銀保監專門針對銀行和保險業，不過近年內地金融體系出現更多不同種類機構，如風險投資、金融科技，未來還可能有未知新機構出現，是次整合或是為日後更廣闊的發展鋪路。另外，她相信當局亦有從近年房地產問題汲取教訓，零售客戶購買理財產品，難以察覺產品實際是由房企借貸抵押證券（ABS）組成而出現損失，因應非金融行業與金融交集增加，所以新機構強調會以穿透式監管。

人行部分監管職能劃入金監局，彭藹嬈指人行應會繼續監察貨幣市場、流動性風險、信用風險等，實際分工要待新機構成立後公布詳情。至於新機構會否收緊金融監管，她認為主要視乎宏觀環境。是次改組，未如市傳成立包括證券業監管的中央金融工作委員會，中證監在方案上獲加強權力，從國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構，與金監局同級。國務院直屬機構具有獨立行政管理職能，直屬事業單位則沒有獨立法人地位與財務權、人事管理權，市場視是次調整為升格，彭靄嬈指兩者由過去的執行機構，成為有制訂政策、立法職能的高層級機構。另外，中證監亦接收發改委的企業債券發行審核職責。

中證監升格為國務院直屬

此外，方案提出建立以中央金融管理部門的地方派出機構為主的體制，肖捷表示，這是針對地方部分存在監管手段缺乏、專業人才不足等問題，強化金融管理中央事權。方案擬將中央金融管理部門所管理的市場經營類機構，轉由國有金融資本受託管理機構管理，肖捷解釋，這是為釐清金融監管部門和國有金融機構之間權責，推進管辦分離、政企分開。

（2023全國兩會）