moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

內地監管大改組 新設金融監督管理總局 銀保監併入總局 接收人行中證監部分職責

【明報專訊】國務院昨日公布機構改革方案，內地三大金融監管機構職能均有改變，其中最矚目是取消銀保監，在其基礎上組建國家金融監督管理總局（簡稱「金監局」），統一負責除證券業以外的金融監管，並劃入人民銀行對金融集團的日常監管、金融消費者保護，以及中證監投資者保護的職責。分析稱，內地金融體系已出現銀行、保險以外新機構，需要監管職能更廣的機構，綜合防控系統風險，並預備金融業未來發展。

明報記者 歐陽偉昉

國務委員兼國務院秘書長肖捷稱，中共二十大要求將各類金融活動納入監管，解決金融領域長期存在的問題。當局將強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置。信銀國際首席經濟師卓亮指，新的超級監管機構成立，是希望更好地綜合防控金融風險，符合過去監管大方向。

分析：為應對更多不同種類金融新機構

成立5年的銀保監將取消，ING銀行大中華區首席經濟師彭藹嬈稱，銀保監專門針對銀行和保險業，不過近年內地金融體系出現更多不同種類機構，如風險投資、金融科技，未來還可能有未知新機構出現，是次整合或是為日後更廣闊的發展鋪路。另外，她相信當局亦有從近年房地產問題汲取教訓，零售客戶購買理財產品，難以察覺產品實際是由房企借貸抵押證券（ABS）組成而出現損失，因應非金融行業與金融交集增加，所以新機構強調會以穿透式監管。

人行部分監管職能劃入金監局，彭藹嬈指人行應會繼續監察貨幣市場、流動性風險、信用風險等，實際分工要待新機構成立後公布詳情。至於新機構會否收緊金融監管，她認為主要視乎宏觀環境。是次改組，未如市傳成立包括證券業監管的中央金融工作委員會，中證監在方案上獲加強權力，從國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構，與金監局同級。國務院直屬機構具有獨立行政管理職能，直屬事業單位則沒有獨立法人地位與財務權、人事管理權，市場視是次調整為升格，彭靄嬈指兩者由過去的執行機構，成為有制訂政策、立法職能的高層級機構。另外，中證監亦接收發改委的企業債券發行審核職責。

中證監升格為國務院直屬

此外，方案提出建立以中央金融管理部門的地方派出機構為主的體制，肖捷表示，這是針對地方部分存在監管手段缺乏、專業人才不足等問題，強化金融管理中央事權。方案擬將中央金融管理部門所管理的市場經營類機構，轉由國有金融資本受託管理機構管理，肖捷解釋，這是為釐清金融監管部門和國有金融機構之間權責，推進管辦分離、政企分開。

（2023全國兩會）