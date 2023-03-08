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金融海嘯雷曼爆煲後 多地改革監管模式

【明報專訊】金融海嘯、雷曼兄弟爆煲後，海外主要市場紛紛檢討架構預防系統風險。英國由超級監管機構轉為「雙峰」模式，自2013年起，將FSA（Financial Services Authority，金融服務局），分拆為FCA（Financial Conduct Authority，金融行為監管局）及PRA（Prudential Regulation Authority，審慎監管局 ），分管金融機構的投資者保障事宜，以及對資本密集型的金融機構，資本運作要求較高的企業做審慎監管。至於港府主導研究檢討防金融產品銷售一業兩管衍生雷曼迷債，結果舊有架構未有重大改動，金管局仍為銀行證券及產品銷售業務的主要監管機構。

英超級監管改「雙峰」模式

事實上，世界各地的監管機構，均會因時制宜去改變運作架構。尤其自2008年金融海嘯後，有8個地方先後將原有分業進行監管的運作模式，轉為其他的模式。為人熟悉的英國市場，便是一例，英國原先在2001年之前，採取分業監管。及至2001年，採納綜合監管模式，成立FSA。直到2013年再度出現轉變，設立FCA及PRA，落實「雙峰（Twin Peaks）」機制，仿效澳洲多年來行之有效的監管模式。

港保持分業監管

至於沿用分業監管多年的香港市場方面，亦自金融海嘯及雷曼兄弟爆煲事件以來面對考驗，需要着手檢討原有機制運作。但經過檢視後，當局將焦點放在強化市場操守的監察，金管局着手聚焦於本地銀行的非銀行業務之監管，採取多項措施，以防早年多家銀行銷售雷曼迷你債券，令銀行客戶遇到損失及引伸的賠償事件重演。同時，當時監管機構認為，原有分業監管模式在此前十多年來均行之有效，因此最終沒有對監管架構作大調整。就算英國自2013年落實雙峰的監管架構，香港市場方面在監管架構上，亦無甚變化。

（2023全國兩會）