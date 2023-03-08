金融海嘯雷曼爆煲後 多地改革監管模式

英超級監管改「雙峰」模式

事實上，世界各地的監管機構，均會因時制宜去改變運作架構。尤其自2008年金融海嘯後，有8個地方先後將原有分業進行監管的運作模式，轉為其他的模式。為人熟悉的英國市場，便是一例，英國原先在2001年之前，採取分業監管。及至2001年，採納綜合監管模式，成立FSA。直到2013年再度出現轉變，設立FCA及PRA，落實「雙峰（Twin Peaks）」機制，仿效澳洲多年來行之有效的監管模式。

港保持分業監管

至於沿用分業監管多年的香港市場方面，亦自金融海嘯及雷曼兄弟爆煲事件以來面對考驗，需要着手檢討原有機制運作。但經過檢視後，當局將焦點放在強化市場操守的監察，金管局着手聚焦於本地銀行的非銀行業務之監管，採取多項措施，以防早年多家銀行銷售雷曼迷你債券，令銀行客戶遇到損失及引伸的賠償事件重演。同時，當時監管機構認為，原有分業監管模式在此前十多年來均行之有效，因此最終沒有對監管架構作大調整。就算英國自2013年落實雙峰的監管架構，香港市場方面在監管架構上，亦無甚變化。

（2023全國兩會）