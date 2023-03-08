港股波動 升逾400點收市倒跌

北水終止連續4日流入

恒指昨日高開3點後升勢急擴，開市1小時即漲402點，升穿21,000點關口，見全日高位21,005點（見圖）。惟高位未能穩守，午後最多倒跌244點，全日收跌68點或0.33%，報20,534點，波幅達646點，大市成交略增至1277.1億元。國指跌25點或0.4%，至6912點；恒科指挫54點或1.3%，收報4122點。

恒指一度衝高，觸熊證收回價重倉區21,000點，發行商對冲持倉多達922張期指，連同其他關口的熊證打靶，發行商沽出多達2001張期指。總計昨日北水南下淨流出7.8億元，南水北上淨流出1.9億元人民幣，均終止4日連續流入。A股昨日亦見疲弱，滬指跌36點或1.1%至3285點，深成指挫234點或2%，收報11,608點。

按板塊來看，科網股、中資電訊股跌幅較大，騰訊（0700）跌1.7%，百度（9888）跌逾2%，美團（3690）挫3.5%，阿里巴巴（9988）則彈1.5%；三大電訊股回吐2.7%至5.5%。「三桶油」盤據藍籌升幅榜首三位，中石化（0386）、中石油（0857）均漲逾4%，中海油（0883）升3.3%。

羅尚沛：兩會乏驚喜 大市轉弱

銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，周一兩會出現民企利好消息，帶動港股衝高，隨後因內地進出口數據均差，A股領跌，拖低港股倒跌。他補充，兩會缺乏驚喜，預料港股大市轉弱，恒指或跌穿20,000點。

東驥基金管理董事總經理龐寶林指出，昨日港股早段衝高，主因是兩會、外圍等整體環境正面，帶動港股走高，又指現時市場仍觀望企業業績，及美國加息步伐會否突然加快，相信20,000點已是底部，料恒指正被推上21,000點。