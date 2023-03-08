moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

AI機械人開發商達闥擬來港集資39億

【明報專訊】近月本港新股市場開始復蘇，軟銀集團（Softbank）旗下願景基金及富智康（2038）有份投資的人工智能（AI）機械人開發商達闥科技（CloudMinds），據報擬計劃在港招股，集資最多約5億美元，即約39億港元。另內地連鎖滷製食品公司絕味食品（滬：603517）亦計劃赴港上市。

據彭博社引述知情人士報道，曾因被美國制裁而撤銷上市申請的達闥科技最快於今年內招股，目前仍處於初步階段，公司正與中金及海通國際就上市工作接洽。公司主要業務為雲端機械人，可用於餐廳及酒店等場景，亦有運行可視化（Visualization）交互平台，為銀行、商場等提供定制服務。

Ａ股絕味食品 擬啟動H股上市

另Ａ股上市公司絕味食品擬在境外發行H股股份。公司啟動H股上市主要是為加快推進全球化戰略，增強公司在休閒滷製品行業的綜合競爭力。公司正與相關中介機構就在港上市的籌備工作商討，惟具體細節暫未確定。

內地海運服務商洲際船務昨日通過上市聆訊，中泰國際為獨家保薦人。洲際船務預期，集資額將用作擴大船隊、購買二手船舶、定期租貸業務；於多地設立辦事處、擴大營運；採用新數碼營運系統；以及作營運開支等。截至去年9月底止，洲際船務首9個月收入為2.85億美元，按年增近8%；純利按年增近九成至5400萬美元。

明報記者

[新股]