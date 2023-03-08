AI機械人開發商達闥擬來港集資39億

據彭博社引述知情人士報道，曾因被美國制裁而撤銷上市申請的達闥科技最快於今年內招股，目前仍處於初步階段，公司正與中金及海通國際就上市工作接洽。公司主要業務為雲端機械人，可用於餐廳及酒店等場景，亦有運行可視化（Visualization）交互平台，為銀行、商場等提供定制服務。

Ａ股絕味食品 擬啟動H股上市

另Ａ股上市公司絕味食品擬在境外發行H股股份。公司啟動H股上市主要是為加快推進全球化戰略，增強公司在休閒滷製品行業的綜合競爭力。公司正與相關中介機構就在港上市的籌備工作商討，惟具體細節暫未確定。

內地海運服務商洲際船務昨日通過上市聆訊，中泰國際為獨家保薦人。洲際船務預期，集資額將用作擴大船隊、購買二手船舶、定期租貸業務；於多地設立辦事處、擴大營運；採用新數碼營運系統；以及作營運開支等。截至去年9月底止，洲際船務首9個月收入為2.85億美元，按年增近8%；純利按年增近九成至5400萬美元。

明報記者

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