九置盈轉虧 吳天海：唔知幾時復蘇 零售雖見好轉 今年業務難回到疫前

明報記者 蕭嘉聰

九置去年收入按年跌22%至124.59億元，營業盈利受海港企業（0051）確認入帳的發展物業銷售額減少所拖累，按年減少2%至88.41億元。集團昨午公布全年業績，午後由升轉跌，收市報44.25元，跌1%。

吳天海（圖）表示，通關後市場「活了」，惟現時仍未清楚旅客購物習慣是否一樣，或要問香港特首及財政司長才知道何時復蘇，相信不會是「三幾個月」的事。商場租金方面，他表示現時底租水平開始回穩，分成租金就要視乎租戶營業額，1月零售表現相對好轉，惟暫未掌握2月數據，無法反映旅客來港的變化。

他續指，通關後外來旅客數字依然較低，需要時間恢復，不過零售業人手嚴重不足，如一下子太多旅客來港，服務水平亦達不到要求。他解釋，由於工時縮短，員工要求增加年假，加上疫情令部分人轉行等情况，相信問題不能立即解決。至於輸入外來人手就涉及很大的政治學問，吳天海表示不懂評論，但實際執行如何不影響本地勞工權益亦是一個問題。

九置旗下海港城去年整體收入及營業盈利分別增長2%及7%；時代商場收入就按年跌12%，營業盈利升1%；兩大商場至去年底的出租率均為94%，較去年上半年提高1個百分點。吳天海強調，集團相對「揀租客」，令出租率稍低，相信未來亦會填補相關空缺。

借貸成本增5億 稱轉定息「蝕頭唔賺尾」

集團今年業績報告以「疫情困境加財務成本攀升」為題，去年借貸成本增加5億元；年利率從上半年的1.5厘飈升至下半年的3.5厘。被問到為何全數債務都採用浮息，吳天海解釋，加息周期前亦多次考慮將部分債務轉為定息，但計算過後「蝕頭唔賺尾」，例如將當時1厘浮息轉為定息，年利率會即時升至3厘，因此「不想吃眼前虧」。