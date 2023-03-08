攜程昨日中午公布業績，績後收報314.4港元，全日升1.4%。

季內出境機票按年升兩倍

攜程董事會執行主席梁建章表示，第四季歐洲和美國市場繼續朝常態化方向發展，亞太地區亦迅速復蘇，自今年以來中國出境旅遊快迅增長。攜程表示，內地業務穩健復蘇，國際業務亦呈現強勁復蘇勢頭。季內出境機票按年升兩倍，酒店預訂量增長1.4倍。國際平台機票預訂量升八成。

第四季毛利按年升7.4%至38.28億元，經調整EBITDA大升4.3倍至2.86億元。各表現方面，核心業務交通票務按年升45.4%至22.04億元，主要得益於海外市場復蘇。不過，內地局部地區受疫情反覆影響，住宿預訂業務按年跌12%至16.89億元；旅遊度假按年跌7.3%至1.64億元；商旅管理按年跌24.5%至2.77億元。