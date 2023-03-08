moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

鮑威爾：準備加快加息步伐 稱經濟數據強 最終利率或高於預期

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾昨晚出席參議院銀行委員會聽證會，警告近期經濟數據比預期強，反映最終利率水平可能高於此前預期。他重申讓通脹率回落至2%過程有很長的路，且道路可能崎嶇不平，倘整體經濟數據持續火熱，反映有必要加快收緊政策，「我們會準備加快加息步伐」。

鮑威爾的最新言論，是迄今為此最明確承認，近期數據顯示的通脹仍然頑固，就業市場保持韌性，可能會動搖美聯儲的加息路徑。去年12月美聯儲公布的利率點陣圖預計，本輪加息周期的利率峰值中位數為5.1厘。他的最新言論預示，若本周五公布的非農就業職位，以及下周公布的通脹增幅比預期強，將會為加快加息打開大門。

市場押注加息半厘概率升至五成

商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注下月加息0.25厘的概率，由鮑威爾發言前接近七成，降至不足五成。在鮑威爾發言後，交易員押注加息半厘的概率，由三成左右，升至接近53%。交易員押注，利率峰值將上調至5.6厘。美匯指數升穿105。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，升至4.97厘，刷新2007年以來高位。美股3大指數在午夜下滑，道指跌200點。彭博引述知情人士稱，Meta（美：META）最快於本周進行新一輪裁員，裁減數千人手，股價早段升逾2%。

指通脹壓力超上次會議時預期

鮑威爾又警告，美聯儲抗擊通脹的鬥爭「很可能」（Very likely）給就業市場帶來一定代價。美國此前通脹增長出乎意料加快。聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費（PCE）物價指數，在1月按年升4.7%，市場原預期回落至4.3%，並高於12月上修至4.6%的升幅。

鮑威爾稱，通脹增長勢頭廣泛，且近期上修的部分數據，反映通脹壓力高於上次會議時預期。不過他認為通脹形勢也有一些樂觀的發展，例如商品通脹已經放緩，而租金通脹雖然很高，但今年似乎有望降溫。不過他指出，到目前為止，不包括住房的核心服務類別通脹，幾乎沒有價格回落的迹象。他說，為恢復價格穩定，美聯儲需要看到此類別的通脹率下降，惟就業市場狀况很可能會受加息影響而有所放緩。

不過美國就業市場迄今仍具有韌性，1月失業率降至3.4%，處於53年低位。鮑威爾稱，工資增長雖有所放緩，但仍過於強勁，無法與恢復至2%的通脹保持一致。當企業支出增加，可能會加價以應付薪酬增幅。收入更高的消費者可能更有能力維持支出，讓價格持續上漲。他說，強勁的工資增長對工人有利，但前提是它不被通脹所蠶食。

澳洲央行預示或再加息一次

此外，澳洲央行昨宣布加息0.25厘，將指標利率上調至3.6厘，是2012年5月以來最高利率。不過澳洲央行釋出了鴿派信號，指通脹已經見頂，將前瞻指引未來將「多次加息」的字眼，改為未來需「進一步收緊」），預示可能再加息一次已足夠。澳元兌美元昨跌約1%，跌穿0.67；每澳元兌5.22港元。

（綜合報道）

[國際金融]