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珀斯鑄幣廠為節省成本 曾向中國售「攙雜質」金條

【明報專訊】澳洲廣播公司的時事調查節目Four Corners引述一份外泄的內部報告，指西澳州政府經營的珀斯鑄幣廠曾向中國出售「攙雜質」金條，事情浮面後試圖加以隱瞞。根據該內部報告，珀斯鑄幣廠於2018年開始在黃金攙入雜質以節省成本，估計每年最多可節省62萬澳元（約324萬港元）。

根據該內部報告，雖然該廠出品的黃金仍高於行業標準，但估計有多達100噸送往上海黃金交易所的黃金，可能不符合該交易所嚴格的銀含量純度標準。

料涉百噸黃金 倘回購需454億

報告稱，開始往黃金攙雜質的數月後，鑄幣廠員工就發現銀和銅的含量，可能超出上海黃金交易所允許的水平，但員工仍繼續在黃金攙雜質。直至2021年9月，上海黃金交易所稱有兩根金條含銀過多，與該所規格不符。

由於擔心聲譽受損，珀斯鑄幣廠在收到投訴當天就進行內部研究，評估上海黃金交易所若公開此事會令鑄幣廠面臨多大風險。

報告稱，根據對交易量的理解，從上海黃金交易所召回高達100噸庫存以進行更換是可能的。按照目前金價，購回這批金條將要花費87億澳元（約454億港元），然後運回珀斯重新鑄造才能出售，有可能要動用西澳州納稅人稅款。

鑄幣廠檢查了上海黃金交易所投訴的金條，發現仍高於關鍵的99.99％純度，但未能達到上海方面對銀的嚴格標準。當時相關人員詢問時任行政總裁Richard Hayes，是否將合格與不合格的化驗結果都發往上海，而Hayes確認只向客户提供符合要求的化驗結果，將證明產品不符合要求的舉證責任留給上海。鑄幣廠也沒有向上海通報3年來的金條都可能不符合標準的信息。

上海黃金交易所當時未有將投訴公開，並接受鑄幣廠的質量保證。內部人士認為，事件已對鑄幣廠聲譽造成傷害。

（綜合報道）

[國際金融]