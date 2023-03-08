劉敬華：駿利亨德森：經濟衰退陰霾未散 健康護理防守力強兼具長期增長潛力

去年市場普遍預期今年環球經濟增長將放緩，並料歐美有可能出現經濟衰退，導致去年環球投資市場受壓。Andy Acker指出，踏入2023年市場看到通脹開始回落，投資情緒出現大逆轉，但不少地區勞動市場依然緊張，工資上升或令通脹續處於偏高水平，各地央行可能會以更高利率應對通脹，而更高利率構成的影響一般需要一至兩年時間才能完全感受到，故認為未來一兩年個別地區經濟出現衰退的風險依然偏高。

各央行或以更高利率應對通脹

事實上，最近歐美等主要央行已頻頻發表鷹派言論，一旦市場焦點回到經濟衰退風險之上，憂慮情緒將再次籠罩市場，屆時市場將尋求具防禦性的股份。Acker表示，在過去的經濟衰退及跌市期間，健康護理股份均能展現防守性，以去年為例，標普500指數下跌約18%，健康護理股只跌約5%，因此即使主要經濟體在2023年步入經濟衰退，相信健康護理板塊仍可成為投資者的避風港。

疫情爆發後 醫療保健需求上升

自疫情爆發後，市場對醫療科技創新，以及保健的需求持續上升，支持涵蓋製藥、藥物分銷、醫療設備、醫療服務及生物科技等範疇的健康護理市場可長線持續增長。Acker稱，醫療科技日新月異的發展，為世界帶來突破性的治療方法、藥物和醫療設備，推動行業盈利長線持續增長，以當中的生物科技領域為例，去年行業成功收集了大量針對阿茲海默症、肺炎和乾性黃斑病變等疾病的臨牀試驗數據，通過此等臨牀開發，相信今年約有75種藥物申請可呈交至美國食品藥物管理局（FDA）審查。

去年下半年市場憂慮環球經濟增長放緩，市場焦點回歸到基本面，除了着重個別企業的基本因素，投資者亦愈來愈重視估值是否合理。Acker表示，雖然近期部分估值持續偏低生物科技股因利好消息而顯著上揚，惟目前不少健康護理股的股價表現仍較標普500指數落後，同時許多生物科技股的股價仍低於其資產負債表的現金價值，行業的風險回報依然樂觀，建議投資者着眼於盈利可見度高、現金流強勁、產品差異化較大，或前景明確的健康護理股。

科技股價值重估料已完成

至於同樣具科技創新此長線增長趨勢的科技股，駿利亨德森投資環球科技投資組合經理Richard Clode表示，隨着聯儲局遲來的大規模加息及持續放緩的經濟，市場對利率持續高企的預期已轉弱，相信屬增長股的科技股價值重估已經完成，科技股的盈利預期及估值將更為合理，而在市場回歸基本面此趨勢下，相信新的牛市周期將利好具盈利的科技股表現。

近年市場對科技股的長線增長趨勢，相對集中於線上購物、工作、娛樂及社交等體驗，金融科技、大數據及AI等發展上。Clode指出，還要留意科技推動可持續發展的潛力，因科技有助解決問題，氣候變化是其中之一，目前碳市場仍處於起步階段，質素及信譽均有待改善，但透過科技收集及分析數據，則有助提高碳市場的透明度，以及加強碳市場數據的完整性和可用性，並認為投資者需改變對氣候變化僅為投資風險的思考模式，因氣候變化亦可為投資者帶來投資機會，如一些與非再生能源相關的氣候緩解、適應和高抗逆力技術的發展，這些技術與太陽能或風能不同，尚未達至量產規模，且風險較低。

亞洲地產股收益率吸引

至於傳統行業，經過去年的調整，部分傳統行業估值至今仍處於吸引水平，地產股是其中之一。駿利亨德森投資環球房地產股票聯席主管兼投資組合經理Tim Gibson指出，儘管去年全球整體房地產板塊遭受重創，但亞洲市場明顯更具防守性，期內下跌14%，部分原因是估值已尋底，加上市場對新冠疫情後重新開放的經濟反應滯後所致，已經觀察到個別房地產市場的收益率逐步回升，由於2022年股市大幅向下，令上市地產股的收益率更具吸引力，同時部分上市房地產投資信託基金的價格仍較其資產淨值錄折讓。

明報記者 劉敬華

[基金特區]