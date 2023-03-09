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內地租房平台自如擬港集資78億

【明報專訊】外媒報道，軟銀有份投資的的內地租房平台自如擬在香港上市，料集資約10億美元（約78.5億港元），最快下月提交初步招股文件，有望今年掛牌。

彭博引述消息稱，中信證券、高盛、摩根士丹利等投行正協助自如籌備上市，最快今年4月向聯交所提交初步招股文件。翻查資料，自如從2018年以來已展開多輪融資，A輪融資先取得40多億元人民幣，隨後有A+融資，但金額不詳；到2019年6月，B輪融資籌得5億美元（約39.3億港元），當中更有泛大西洋資本、騰訊（0700）、紅杉資本、天圖資本等名牌投資者身影。據悉，軟銀曾透過願景基金投資10億美元，一半是直接投資，一半是從自如創辦人手中接貨，隨後將自如估值推高至約66億美元。

微醫傳轉赴美上市

至於騰訊持股的微醫（WeDoctor），2021年曾遞交赴港上市申請。路透旗下IFR最新報道引述消息稱，微醫擬轉赴美國上市，因希望尋求更高估值，並善用當地流動性，現已向內地網絡安全監管機構提交美國上市計劃，正待國家互聯網信息辦公室批准，最快今年下半年上市，集資額待定。

另外，螞蟻集團有份的維天運通（2482）今日掛牌，昨日輝立暗盤收報2.91元，較招股價2.9元高0.35%；耀才暗盤收報2.84元，低招股價2.07%。

明報記者

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