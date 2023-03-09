moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

TVB直播帶貨旺場 股價曾倍升 成交1.34億股刷新紀錄 佔已發行股本三成

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）與淘寶的直播帶貨活動於周二晚首次啟動，經過6小時錄得銷售額2350萬元人民幣。消息帶動TVB股價曾升最多98.34%高見14.36元，收市升85%，成交15億元。成交股數1.34億再創紀錄新高，單日成交股數已佔發行股本三成，相當於該股街貨水平。子憑母貴，TVB旗下投資的邵氏兄弟（0953）更破紀錄爆升逾3倍。緊隨着王維基旗下香港科技探索（1137）公布直播帶貨部署，股價亦升27.5%，兩家公司一日之內市值排名兩度調換。

明報記者 陳偉燊

TVB昨日股價抽高，並公布與淘寶的首場直播帶貨，累計觀看人數逾320萬，累計觀看人次超過485萬，最高在線人數超過3萬人，一度穩居淘寶直播間實時排行榜第二名，直播涵蓋各類商品。雖然該股股價大升，但只見匯豐銀行的持倉比例由本周一的38.06%，略增至38.18%。

首場淘寶直播帶貨

累計觀看人次逾485萬

TVB股價連日大升，TVB有份持股11.98%權益的邵氏兄弟控股（0953），亦獲投資者追捧，單日股價爆升近3.2倍，致TVB手上持股價值驟增至8673.5萬元。身兼TVB主要股東兼非執行董事的黎瑞剛手上之邵氏兄弟控股29.94%持股，亦頓時增值至17.57億元。

另據本報了解，大正資本近月並沒有增持或減持TVB的紀錄，依昨日TVB收市價計算，該公司在TVB的股份投資，帳面約賺2.01億元。另在TVB持股約3.9%的邵氏基金會，手上TVB價值突破2億元，達2.29億元左右。

邵氏兄弟股價飈逾3倍

其他股價向來低殘及乏人注意的影視傳媒股昨日亦獲投資者追捧，當中英皇文化產業（0491）、港科探索及有線寬頻（1097）分別大升93.18%、27.58%及19.23%。港科探索市值排名更一度與TVB兩度調換。昨早TVB曾經大升超過98%，市值便以暴增，一度超越港科探索。轉入午市，港科探索的股價升幅曾擴大至43.5%，就算其後升幅收窄，仍以市值62.78億元爬頭，比TVB收市時的市值58.69億元為高，兩者市值叮當馬頭。港科探索罕見獲北水捧場，深港通錄淨流入1.54億元，打入十大活躍股。

投資者在TVB與港科探索鬥追價搶貨同時，港科探索亦公布旗下HKTVmall加強發展直播購物頻道「HKTVLive」的直播系統功能，預計於5月正式推出，聚焦香港市場。

「HKTVLive」直播功能5月推

儘管於2月有農曆新年後的季節性影響，但該月旗下電子商貿業務已有上調的表現，日均訂單總商品交易額由1月的2140萬元，增至2月的2220萬元。日均訂單數量由一月之4.57萬張，增至2月的4.84萬張。2月份平均單值為458元，按月減少2.1%，按年減少11.1%。