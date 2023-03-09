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聯通多賺16% 董事長：轉型創新企業

標籤：經濟

【明報專訊】中國聯通（0762）去年淨利潤167億元（人民幣，下同），按年升16.5%，在剔除非經營性損益後，創公司上市以來新高。集團宣布派末期股息每股0.109元，按年多13.5%，全年合派0.274元，增26.9%，派息比率增4個百分點至50%。聯通董事長兼首席執行官劉烈宏表示，「不能用老眼光看待今日的中國聯通及通訊信息行業」，又稱聯通已從傳統營運商，轉型擁抱數字、科技的創新企業。

聯通績前收報6.24港元，逆市升3.5%，全日成交3.88港億港元。期內營業收入按年增8.3%至3549億元；除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）升3%至992億元，亦創新高。服務收入升7.8%至3193億元，當中，創新業務下的產業互聯網佔服務收入突破20%，收入升29%至705億元。其中，「聯通雲」收入大增121%至361億元，物聯網收入亦升42%至86億元。此外，去年移動出帳用戶為3.2億戶，5G套餐用戶滲透率66%，移動用戶ARPU為44.4元，按年持平。

派息比率50% 遜中移動中電信

聯通派息比率增至50%，相對中移動（0941）及中電信（0728）早前公布擬增至70%為低。聯通執行董事兼首席財務官李玉焯表示，收入利潤保持穩健增長，惟希望保留足夠資金捉住數字化、智能化轉型機遇，並加快新型數字基礎設施的設施的建設，因此未來會平衡長遠自身發展及股東回報的關係，決定未來的利潤派息率。

在人工智能（AI）熱潮下，劉烈宏指聯通已經將AI列為重點發展領域之一，將繼續擴大AI領域佈局。集團已在計算機視覺、自然語言處理、語音處理以及人機交互等方面開展了大量技術研究以及佈局。

中國工信部日前提到要加快6G的研發。劉烈宏認為，6G目前仍處於早期研發階段，到2025年將決定應用場境，並開展關鍵技術研究，及後進入關鍵技術突破階段。2028年進入6G規模化、商用產品的研發階段，2030年後開始商用。聯通將積極參加佈局。