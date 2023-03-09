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澳博去年虧損按年擴88%

標籤：經濟

【明報專訊】澳門博彩（0880）公布，去年全年經營表現繼續受疫情影響，期內股東應佔虧損按年擴大88.2%至77.98億元，經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為30.95億元，按年擴大95.8%，不派末期息。

經調整LBITDA擴96%

集團期內博彩淨收益按年減少36.6%至60.92億元；酒店、餐飲、零售、租賃等非博彩收入則按年增長5.2%至6.23億元。此外，集團旗下經營博彩業務的澳娛綜合去年在澳門市佔率達15.8%，中場及貴賓博彩市佔率分別為19.8%及4.9%。

按照項目計，上葡京去年博彩毛收益為3.46億元，非博彩收益為3.41億元，經調整物業LBITDA達9.69億元，按年擴大1.19倍；新葡京的經調整物業LBITDA為7.58億元，按年擴大45.2%；包括葡京、回力海立方等自行推廣娛樂場的經調整物業LBITDA為4.74億元，按年減少3.5%。此外，集團旗下部分衛星娛樂場已於去年12月27日關閉，餘下9間衛星場則由盈轉虧，經調整物業LBITDA達6.35億元。

集團亦首次披露澳娛綜合將於2023年至2025年期間，向澳門政府支付年度使用費約6700萬元，母公司澳娛已向澳博提供20億元貸款，用於附屬公司澳娛綜合增加資本所需。

何超鳳：上葡京今年推更多新設施

澳博主席及澳娛綜合常務董事何超鳳表示，踏入1月受惠於防疫措施取消及龐大需求釋放，澳娛綜合在訪客人次和消費均錄得令人鼓舞的增長，尤其是農曆新年期間。她續稱，上葡京將於今年推出更多全新設施，配合公司旗下其他物業的協同效應及整體宣傳推廣，預期有助提升投資組合的收入和盈利。澳博昨收市報3.91元，跌1.76%。