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越秀服務去年多賺16% 末期息0.109元

標籤：經濟

【明報專訊】國企物管股越秀服務（6626）去年多賺15.7%至4.16億元（人民幣，下同），每股盈利為0.27元；派末期息每股0.109港元。越秀服務上市後並無大型收併購，在行業估值大幅回落下，非執董兼主席林峰指出，對於收併購持開放態度，目前行業估值是從2020年、2021年高峰回落，更接近合理水平，會積極探索收併購項目。

稱會積極探索收併購項目

併購未有消息，被問到手頭現金高達43億元會如何利用時，林峰指出，公司在上市時籌得20億元，目前只花了1億元在發展增值服務，如拓展美居、新零售等業務。過往一年多，越秀服務僅進行了小收購，斥950萬元收購了廣州長隆集團旗下廣州市秉信物業管理100%股權，市盈率約5倍，因母公司負責長隆的代建業務而促成交易。

被問到往後收併購是否以市盈率5倍為標準時，林峰指出，內部有投資標準，但上述秉信物業的收購是依托於母公司進行，故對外收購不一定以5倍此低水平，會按行業合理估值進行，亦更關注目標公司的可持續性、管理等，以及看重對方在管理面積及社區增值的情况。

林峰又強調，公司需保證資金安全，故亦會選擇利用現金存放於一些金融機構，以取得較好收益率，去年亦有同樣做法，帶動財務收入淨額為7170萬元，按年增達2.5倍。

合約管理面積按年增21%

越秀服務去年收入按年增29.6%至24.86億元，毛利率按年跌7.7個百分點至27.3%。公司目標上市3年內管理面積達1億平方米，林峰表示，目標達成沒有改變，但公司要實現有質量的拓展，不會盲目追求管理面積規模，對收併購或關注項目會考慮其可持續盈利能力，與現有業務重疊度，可以在協同上發揮規模效應。截至去年底公司合約管理面積為7060萬平方米，按年增長20.9%。

去年公司亦在TOD（公共交通為導向）物業管理有進展，包括中標福州地鐵2號線、長沙地鐵6號線、青島地鐵4號線和麗江地鐵1號線等TOD物業管理服務項目。