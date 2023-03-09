NOVO LAND 2B次輪171伙近沽清 新地即晚加推189伙 周日第三輪銷售

明報記者 容婌維

在NOVO LAND第2B期兩輪銷售帶動下，本月首8日新盤市場錄得約860宗成交，已達上月全月約900宗95%。業界預計，本月新盤成交有望達3000宗，有機會創6年半新高。

本月首8日一手沽約860伙 逼近上月全月

NOVO LAND第2B期次輪推售171伙，共收到9957個認購登記（包括192張代理入票），超額認購逾57倍。據代理消息，項目於A組大手客時段售出4伙，當中有買家斥1300萬元購入兩個單位。

事實上，除NOVO LAND第2B期外，會德豐藍田KOKO ROSSO亦於本月沽約158伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，會德豐旗下樓盤今年迄今累沽418伙，吸金逾47.5億元；最快下周公布KOKO HILLS 第3B期命名，稍後將公布銷售部署，而KOKO ROSSO餘下80伙待售，主要為高層海景戶，將以現樓形式推售。

ST. GEORGE'S實呎5.6萬創標準戶新高

除中小型單位外，豪宅新盤亦接連錄得成交。信置（0083）旗下已屆現樓的何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，最新以1.19億元售出1座19樓A室，實用面積2140方呎，4房雙套間隔，實呎55,607元，相關成交價及呎價均創項目標準戶新高。項目自2020年8月推出至今累售33伙，套現逾38億元。

尚‧珒溋現樓複式示位1.25億破頂沽

此外，成交紀錄冊顯示，內房龍湖（0960）旗下、已屆現樓的啟德尚‧珒溋，最新招標售出低座B座地下及1樓A室複式戶，實用面積2567方呎，4房3套間隔，另連1271方呎花園，成交價1.25億元、實呎48,695元，成交價及呎價均創項目新高。另有市場消息指出，上述買家同時購入兩個車位，是次總成交金額達1.317億元。值得留意，是次成交單位為項目現樓示範單位，上月底起連裝修家俬招標出售，並於上周五（3日）首度開放予傳媒參觀，其後旋即售出。發展商早前稱，單位裝修由英國著名室內設計師操刀，設計及裝修費等達3000萬元。

另信置（0083）與華懋等發展、早於1990年代入伙的大潭紅山半島，新錄近一年半以來首宗一手成交，以9000萬元、實呎32,456元售出位於松柏徑134號洋房，實用面積2773方呎、連87方呎平台和1441方呎天台，4房間隔，為項目自2021年11月後首宗一手成交。