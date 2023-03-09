瑜一第1B期上樓書 首推不少於50伙

據樓書，瑜一第1B期設183伙，實用面積由336至1234方呎，涵蓋1房至4房間隔。最細單位為第3B座的E室，屬1房戶；至於面積最大單位，則見於第3A座29樓B室，實用面積1234方呎，屬4房1套連儲物房間隔，另連566方呎天台。

3部升降機直達何文田站大堂

瑜一位處何文田站上蓋，屬九龍區罕見的鐵路上蓋全新盤。封海倫稱，瑜一屋苑平台設3部升降機直達何文田站大堂，供3期844戶共用，屬鐵路上蓋項目罕有設計。項目預計關鍵日期為2024年11月，樓花期約21個月。

飛揚第2期下周首推不少於80伙

另外，長實（1113）及新地（0016）合作發展、樓花期約22個月的屯門飛揚第2期，開售部署亦進入最後直路。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，將於日內上載飛揚第2期樓書，鐵定於下周開價，首批料不少於80伙，亦會提供全新的2房連裝修示範單位。楊又透露，集團是次採「以量行先」策略推盤，飛揚第2期首推單位中，料約六成為1房戶，當中包括位處第5座、望欣澳景單位。