TOWNPLACE WEST KOWLOON下半年招租

上述項目是繼中西區TOWNPLACE SOHO及堅尼地城TOWNPLACE KENNEDY TOWN後，新地全新租賃項目、亦是該品牌首個九龍區項目。新地表示，TOWNPLACE WEST KOWLOON創新引入「Aparthotel」的概念，採長短租賃酒店混合模式，短至日、長至月的彈性租期，配合酒店服務選擇，為租客制定個人化高質生活提案，再加上坐擁維港海景酒店設施，全方位打造專為年輕才俊而設高質租住體驗。

新地又指出，隨着政府全力發展西九綜合商業區，旗下高鐵西九龍站上蓋商業項目預計2025年內落成，項目提供約260萬方呎甲級寫字樓，將與毗鄰的環球貿易廣場（ICC）發揮聯動效益，貫通內地主要城市與世界各地，帶動西九成為香港以至大灣區內集商業、零售、文化、娛樂和交通於一體的綜合樞紐。

料與旗下西九等項目產生聯動效益

資料顯示，項目位於荔盈街10號，新地2017年以破紀錄50.6億元投得酒店地皮，以可建樓面37.4萬方呎計，每方呎樓面地價高達1.35萬元，為本港歷年最貴純酒店官地。新地2019年2月獲城規會准建1幢25層高的綜合酒店大樓，地下至2樓為零售及餐飲設施，提供975間酒店房間。

另有酒店業主趁勢放售全幢酒店。高力獲委託獨家代理出售銅鑼灣威非路道21號Twenty One Whitfield酒店，以招標形式出售，市值約6.5億元，今年5月10日截標。資料顯示，物業地盤面積約1984方呎，現為一幢32層的酒店，共54間酒店客房，部分房間更可享維港煙花景及維園景，總樓面約3.48萬方呎。