「百份百」母公司4800萬購凱旋餅店舖

凱施05年1160萬買入 後被財仔接管

上述舖位面積約1378方呎，上月以4800萬元易手，折合呎價約3.48萬元，買家以藝威有限公司（Art Fortune Limited）作登記，公司董事包括柯偉倫、柯偉俊。公司登記地址為新蒲崗六合工業大廈13樓D室，與亞洲國際餐飲集團之登記地址相同，料新買家為亞洲國際餐飲主席兼行政總裁柯鎮平或相關人士。

據悉，凱施餅店將租回舖位，月租約13萬元，即買家可享回報約3.25厘。凱施餅店於2005年2月以1160萬元買入，早前被財務公司接管，以現時成交價計，物業升值約3640萬元或3.1倍。

鋑聯3350萬沽何文田舖 5年賺26%

另鋑聯物業（0459）（前稱美聯工商舖）公布，以3350萬元沽出何文田窩打老道冠華園地下6號舖，面積約1300方呎，呎價2.58萬元。物業由鋑聯控股附屬公司於2018年4月以2668萬元購入，帳面獲利682萬元或26%，物業現時以每月9.8萬元由美聯承租，租約期至2024年7月，買家可享租金回報3.5厘。鋑聯顧問黃子華表示，隨着「口罩令」撤銷，香港全面復常，本地市民的消費信心已恢復，而且目前內地來港旅客顯著回升，將帶動本港零售消費市場反彈，加上本港經濟今年步入復蘇，投資者信心會逐步恢復，預料優質工商舖成交會在未來續增。