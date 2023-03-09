河畔花園本月首周連錄5成交

【明報專訊】近月多個屋苑價量齊升，其中沙田第一城大量筍盤已被市場消化，部分購買力流向河畔花園及花園城。中原地產分行經理曾展鵬表示，沙田及大圍區本月首周暫錄約44宗二手成交，河畔花園佔5宗，其中F座高層06室，實用面積269方呎，望開揚樓景，2房改開放式間隔，以433.8萬元易手，實呎16,126元。買家為年輕上車客，原業主2015年以360萬元購入，持貨約8年，帳面獲利73.8萬元或21%。資料顯示，近月河畔花園每月全月平均錄不超過10宗成交。