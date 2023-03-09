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河畔花園本月首周連錄5成交

標籤：經濟

【明報專訊】近月多個屋苑價量齊升，其中沙田第一城大量筍盤已被市場消化，部分購買力流向河畔花園及花園城。中原地產分行經理曾展鵬表示，沙田及大圍區本月首周暫錄約44宗二手成交，河畔花園佔5宗，其中F座高層06室，實用面積269方呎，望開揚樓景，2房改開放式間隔，以433.8萬元易手，實呎16,126元。買家為年輕上車客，原業主2015年以360萬元購入，持貨約8年，帳面獲利73.8萬元或21%。資料顯示，近月河畔花園每月全月平均錄不超過10宗成交。

花園城本月開齋 2房446萬易手

此外，中原分行區域營業董事黎宗文表示，花園城錄本月首宗成交，單位位於2期雅蘭苑（B座）中層I室，實用面積302方呎，2房間隔，以446萬元易手，實呎14,768元。買家為用家，原業主2010年以160萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約286萬元或約1.8倍。

另外，美聯區域經理黃少明表示，將軍澳南豐廣場2座中層C室，實用面積419方呎，2房間隔，以650萬元易手，實呎15,513元。原業主2007年1月163.98萬元購入，持貨約16年，帳面獲利486.02萬元，單位升值接近3倍。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳CAPRI 9座中層E室，實用面積404方呎，1房間隔，以668萬元易手，實呎16,535元。原業主2015年512萬元一手購入，持貨7年多，帳面獲利156萬元或三成。