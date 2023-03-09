美債息倒掛逾1厘 41年首見 當時沃爾克大幅加息後 經濟長期衰退

對上一次債息倒掛如此嚴重，是41年前時任美聯儲主席沃爾克（Paul Volcker）推動大幅加息，以遏抑雙位數百分比的通脹升幅，代價是經濟長期衰退。美股三大指數周二大跌後，昨早段窄幅上落。

對冲基金巨頭Citadel行政總裁格里芬（Ken Griffin）警告，類似41年前的情况可能再次上演，「我們已為經濟衰退做好準備」。自7月以來，較長期的美國國債孳息率，未能跟上升幅較大的美國兩年期國債孳息率，造成孳息率曲線倒掛。參考美聯儲過往加息歷史，孳息率曲線倒掛往往比經濟衰退早出現12至18個月，在鮑威爾釋出可能加息半厘的信號後，部分投資者對衰退的憂慮加劇。

部分分析師料利率升至6厘

芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，本月加息半厘的概率飈升至八成（詳見B1版）。

摩根資產管理投資總監Bob Michele稱，若本周的就業數據非常強勁，加息半厘的可能性再次回來，不過若要再次擴大加息幅度，相信會有較高門檻，否則會令市場困惑。Michele引用過去逾40年的數據，緊縮周期往往在最後一次加息後的一年，以經濟衰退告終。他預計聯邦基金利率峰值將達5.5厘，較現水平高出0.75厘。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）全球固定收益投資總監Rick Rieder稱，緊俏的就業市場及高企的通脹，增加了利率上調至6厘的可能性，但由於美聯儲已放慢加息步伐，預計在加息停止前，仍會繼續以0.25厘的幅度加息，不會再上調加息幅度。資產管理巨擘施羅德（Schroders）分析師也預期，利率可能升至6厘。

「小非農」上月增24.2萬職位

昨公布的美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國1月職位空缺為1082.4萬個，高於預期的1050萬個，反映就業市場仍然強勁。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在2月增長24.2萬個，較1月上修至11.9萬個的增幅，增長超過1倍。ADP數據被視為周五公布的非農就業數據前瞻。分析師預期，2月非農就業職位增加20.3萬個，失業率維持在3.4%的53年低位。此外，加拿大央行昨將基準利率維持4.5厘不變，符合預期。

（綜合報道）

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