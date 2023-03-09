美FTC查Twitter 裁員後會否影響私隱

【明報專訊】馬斯克（Elon Musk）自去年10月底將Twitter私有化後，歐美監管機構對Twitter的規管升級。《華爾街日報》及彭博社引述美國眾議院司法委員會的報告及知情人士的消息，指美國聯邦貿易委員會（FTC）在馬斯克收購Twitter的3個月內，向該公司密集發出12封信函，要求Twitter交出與馬斯克有關的內部通信、裁員及其他商業決策的詳情、推出Twitter Blue訂閱服務的細節，以及馬斯克允許記者接觸Twitter內部信息的資料，以調查Twitter的裁員及改革措施，會否影響用戶的私隱及安全保障。
FTC尤其關注Twitter大規模裁員，會否損害其保護用戶數據安全的能力。 消息稱，FTC還尋求就相關調查，傳喚馬斯克作證。共和黨領導的司法委員會取得了FTC的信函，並摘錄了部分內容。
《華爾街日報》指，這些信函的內容反映，Twitter對FTC作出一些回應，但截至1月底，FTC認為Twitter似乎採取拖字訣，對其合規性深感擔憂。
由民主黨領導的FTC發起調查前，馬斯克公布了大規模裁員，令FTC憂慮該公司是否有能力遵守保護用戶私隱的協議。不過由共和黨領導的司法委員會，其新成立的一個小組正監察聯邦機構可能濫權的問題，並對FTC的調查提出質疑。
Twitter目前以人工審查及人工智能（AI）監察帖文內容，並計劃使用更多AI節省成本。不過《金融時報》引述知情人士稱，歐盟正敦促該公司增聘人手，加強內容審查，並對帖文的資料進行核實，以配合歐盟的《數碼服務法案》。據馬斯克透露，在節流措施下，Twitter可望在下季實現正現金流。