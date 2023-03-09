moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

美FTC查Twitter 裁員後會否影響私隱

【明報專訊】馬斯克（Elon Musk）自去年10月底將Twitter私有化後，歐美監管機構對Twitter的規管升級。《華爾街日報》及彭博社引述美國眾議院司法委員會的報告及知情人士的消息，指美國聯邦貿易委員會（FTC）在馬斯克收購Twitter的3個月內，向該公司密集發出12封信函，要求Twitter交出與馬斯克有關的內部通信、裁員及其他商業決策的詳情、推出Twitter Blue訂閱服務的細節，以及馬斯克允許記者接觸Twitter內部信息的資料，以調查Twitter的裁員及改革措施，會否影響用戶的私隱及安全保障。

FTC擬傳召馬斯克作證

FTC尤其關注Twitter大規模裁員，會否損害其保護用戶數據安全的能力。 消息稱，FTC還尋求就相關調查，傳喚馬斯克作證。共和黨領導的司法委員會取得了FTC的信函，並摘錄了部分內容。

《華爾街日報》指，這些信函的內容反映，Twitter對FTC作出一些回應，但截至1月底，FTC認為Twitter似乎採取拖字訣，對其合規性深感擔憂。

由民主黨領導的FTC發起調查前，馬斯克公布了大規模裁員，令FTC憂慮該公司是否有能力遵守保護用戶私隱的協議。不過由共和黨領導的司法委員會，其新成立的一個小組正監察聯邦機構可能濫權的問題，並對FTC的調查提出質疑。

Twitter擬增用AI 省成本

Twitter目前以人工審查及人工智能（AI）監察帖文內容，並計劃使用更多AI節省成本。不過《金融時報》引述知情人士稱，歐盟正敦促該公司增聘人手，加強內容審查，並對帖文的資料進行核實，以配合歐盟的《數碼服務法案》。據馬斯克透露，在節流措施下，Twitter可望在下季實現正現金流。

（綜合報道）

[國際金融]