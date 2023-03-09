美FTC查Twitter 裁員後會否影響私隱

FTC擬傳召馬斯克作證

FTC尤其關注Twitter大規模裁員，會否損害其保護用戶數據安全的能力。 消息稱，FTC還尋求就相關調查，傳喚馬斯克作證。共和黨領導的司法委員會取得了FTC的信函，並摘錄了部分內容。

《華爾街日報》指，這些信函的內容反映，Twitter對FTC作出一些回應，但截至1月底，FTC認為Twitter似乎採取拖字訣，對其合規性深感擔憂。

由民主黨領導的FTC發起調查前，馬斯克公布了大規模裁員，令FTC憂慮該公司是否有能力遵守保護用戶私隱的協議。不過由共和黨領導的司法委員會，其新成立的一個小組正監察聯邦機構可能濫權的問題，並對FTC的調查提出質疑。

Twitter擬增用AI 省成本

Twitter目前以人工審查及人工智能（AI）監察帖文內容，並計劃使用更多AI節省成本。不過《金融時報》引述知情人士稱，歐盟正敦促該公司增聘人手，加強內容審查，並對帖文的資料進行核實，以配合歐盟的《數碼服務法案》。據馬斯克透露，在節流措施下，Twitter可望在下季實現正現金流。

（綜合報道）

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