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巴郡申報再增持西方石油 涉資28億

【明報專訊】油價回軟之際，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）的申報文件顯示，時隔5個月後，巴郡再次增持西方石油（美：OXY）。在3月3日至7日期間，巴郡斥資約3.55億美元（約28億港元）購入580萬股西方石油股票，持股量由去年底的21.4%增至22.2%。

巴郡去年8月獲美國聯邦能源管理委員會（FERC）的許可，准予購入西方石油50%普通股。該股今年截至周二累計跌3.4%，跑輸標普500指數累計的3.8%升幅，但巴郡仍可憑西方石油的持股，賺取約1.44億美元的年度股息。

英特爾尋求德加碼補貼414億

此外，彭博引述知情人士稱，美國晶片大廠英特爾（美：INTC）尋求德國政府加碼補貼50億歐元（約414億港元），使德國東部興建晶片廠計劃推進。英特爾此前與德國政府達成協定，在馬格德堡（Magdeburg ）建廠，由政府提供68億歐元（約563億港元）補貼。但知情人士稱，由於宏觀經濟環境嚴峻，英特爾去年底延後新廠動工，尋求更多補助。

另外，尋求擺脫破產保護的露華濃（Revlon），被顧客指控部分直髮產品致癌。美國國家衞生研究院（NIH）去年10月發表一份追蹤了近3.35萬名女性的11年研究數據，指經常使用直髮產品的女性，患子宮癌的可能性是不使用此類產品的女性兩倍以上。破產法官已將相關索償的最後期限延長。

（綜合報道）

[國際金融]