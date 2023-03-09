moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

科技園公司成立數據社群 連繫跨行業協作 開拓數碼經濟

香港正積極發展成智慧城市（Smart City），無論是衣食住行都涉及數據化及人工智能技術。雖然數據能夠協助企業開拓新業務，但是亦帶來收集過多個人敏感數據的憂慮。為此，香港科技園公司（科技園公司）舉辦「新世代營商之道」活動，宣布成立全港首個數據社群（Data Community），科技園公司擔當中立角色，並且邀請不同界別企業加入，鼓勵跨行業數據協作，開拓數碼經濟。同時，Data Community亦設立了數據管治督導委員會（督導委員會），將就數據管治原則和實踐向企業提供專業的建議，以支援其數據協作項目。

科技園公司一年前開始籌備Data Community，期間走訪各行各業，了解他們對數據應用的看法，怎樣才能有效發展業務、滿足客戶的需求。現時Data Community有來自不同行業的成員，包括銀行、保險、醫療保健行業等。

Data Community成員可享有專屬活動及服務，包括參與技能提升研討會、保護隱私和數據安全的專用工具和技術，以及與數據提供者、數據需求者和技術推動者直接聯繫的機會。

 

打破數據孤島 創造數碼商機

在新世代裏，只要一部智能裝置在手，衣食住行通通可以順利解決。大家在不同的電子商貿平台消費，經常留下了數碼足印（Digital Footprint）。這些Digital Footprint價值連城，企業掌握愈多數據，無疑提高其營商競爭力。然而，如何利用個人數據，現時社會上仍存在灰色地帶，加速形成「數據孤島」（Data Silos），令企業遲遲未敢踏出開放數據的第一步。

如果企業單靠自己的數據，意味著營商會有很大的局限；相反，假如企業之間將這些Digital Footprint綜合起來，可以更加了解個人客戶的需要，為他們推送更加精準的服務，從而創造新的數碼商機。

 

科技園公司中立角色 融合協作 關注隱私

為了協助企業打破數據孤島，開創新數碼合作領域，建構一個可信的Data Community至為關鍵。科技園公司STP Platform總監霍露明博士表示：「我們一直致力推動業界之間的協作，尤其是數據應用方面。今次成立Data Community，科技園公司會擔當中立角色，協助成員了解跨行業數據協作時，需要的相關技術及注意事項。」

她續表示，Data Community其中一個重點，是跨行業數據的融合（Fusion）：「未來在開發新產品和服務時，企業需要來自不同來源的數據。Data Community為不同行業、企業提供互相認識的平台，持份者包括數據擁有者、使用者，甚至是技術提供者，他們通過數據交換及協作，創造更多增值服務。」

同時，Data Community將數據管治置於首位，專門成立一個獨立第三方的「督導委員會」，提升企業和機構對跨行業數據協作的信心。霍博士說：「個人數據應用，一旦出現任何意外，都會令大眾對業界失去信心。『督導委員會』正好發揮保險絲（Fuse）作用，積極支援成員衝破數據協作的灰色地帶，從而帶來更多商機。」

 

五大數據管治範疇 沙盒試驗 數據協作流程

督導委員會由資深顧問及行業專家組成，為科技園公司及Data Community提供戰略性發展方向和指引，並就五大重點領域，包括道德倫理、法律及合規、科技、資訊安全及跨行業協作，向企業成員提供建議，以及支援其數據協作項目。

香港推進成Smart City過程中，很需要一個成熟的Data Community，在數據使用上成為更加開放、先進的地方。督導委員會主席車品覺表示：「在這個情況下，需要一個完善的管治框架，確保數據協作在『合規合理』的環境下進行。假設企業想透過數據協作設計新項目卻未清楚細則時，他們可以縮小範圍，用一個沙盒（Sandbox）形式去試驗新項目。督導委員會將提供專業意見，例如測試期限、人數規模等，盡量減少正式數據協作產生的風險。」

在「新世代營商之道」活動上，分別舉辦兩場研討會，探討跨行業數據協作的機遇。席間銀行、保險及醫療保健行業代表均同時面對個人、團體及機構客戶群，他們的喜好、需求不盡相同，故跨行業數據正好協助他們360度了解客戶需要，向他們推送個人化的產品及服務。另一場由監管機構、保安專家出席的研討會上，主講者同意釋放數據有助發展新商機，而企業界無論在法律、情理方面，都有責任投放資源及人力，保障客戶的個人資料。

霍博士表示：「Data Community旨在連結不同持分者的使命，將逐步擴大行業成員，例如物流、電子商貿等，我們歡迎所有企業加入，發掘自身行業或界別以外的機遇。」

 

以上資料由香港科技園公司