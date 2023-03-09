科技園公司成立數據社群 連繫跨行業協作 開拓數碼經濟

科技園公司一年前開始籌備Data Community，期間走訪各行各業，了解他們對數據應用的看法，怎樣才能有效發展業務、滿足客戶的需求。現時Data Community有來自不同行業的成員，包括銀行、保險、醫療保健行業等。

Data Community成員可享有專屬活動及服務，包括參與技能提升研討會、保護隱私和數據安全的專用工具和技術，以及與數據提供者、數據需求者和技術推動者直接聯繫的機會。

打破數據孤島 創造數碼商機

在新世代裏，只要一部智能裝置在手，衣食住行通通可以順利解決。大家在不同的電子商貿平台消費，經常留下了數碼足印（Digital Footprint）。這些Digital Footprint價值連城，企業掌握愈多數據，無疑提高其營商競爭力。然而，如何利用個人數據，現時社會上仍存在灰色地帶，加速形成「數據孤島」（Data Silos），令企業遲遲未敢踏出開放數據的第一步。

如果企業單靠自己的數據，意味著營商會有很大的局限；相反，假如企業之間將這些Digital Footprint綜合起來，可以更加了解個人客戶的需要，為他們推送更加精準的服務，從而創造新的數碼商機。

科技園公司中立角色 融合協作 關注隱私

為了協助企業打破數據孤島，開創新數碼合作領域，建構一個可信的Data Community至為關鍵。科技園公司STP Platform總監霍露明博士表示：「我們一直致力推動業界之間的協作，尤其是數據應用方面。今次成立Data Community，科技園公司會擔當中立角色，協助成員了解跨行業數據協作時，需要的相關技術及注意事項。」

她續表示，Data Community其中一個重點，是跨行業數據的融合（Fusion）：「未來在開發新產品和服務時，企業需要來自不同來源的數據。Data Community為不同行業、企業提供互相認識的平台，持份者包括數據擁有者、使用者，甚至是技術提供者，他們通過數據交換及協作，創造更多增值服務。」

同時，Data Community將數據管治置於首位，專門成立一個獨立第三方的「督導委員會」，提升企業和機構對跨行業數據協作的信心。霍博士說：「個人數據應用，一旦出現任何意外，都會令大眾對業界失去信心。『督導委員會』正好發揮保險絲（Fuse）作用，積極支援成員衝破數據協作的灰色地帶，從而帶來更多商機。」

五大數據管治範疇 沙盒試驗 數據協作流程

督導委員會由資深顧問及行業專家組成，為科技園公司及Data Community提供戰略性發展方向和指引，並就五大重點領域，包括道德倫理、法律及合規、科技、資訊安全及跨行業協作，向企業成員提供建議，以及支援其數據協作項目。

香港推進成Smart City過程中，很需要一個成熟的Data Community，在數據使用上成為更加開放、先進的地方。督導委員會主席車品覺表示：「在這個情況下，需要一個完善的管治框架，確保數據協作在『合規合理』的環境下進行。假設企業想透過數據協作設計新項目卻未清楚細則時，他們可以縮小範圍，用一個沙盒（Sandbox）形式去試驗新項目。督導委員會將提供專業意見，例如測試期限、人數規模等，盡量減少正式數據協作產生的風險。」

在「新世代營商之道」活動上，分別舉辦兩場研討會，探討跨行業數據協作的機遇。席間銀行、保險及醫療保健行業代表均同時面對個人、團體及機構客戶群，他們的喜好、需求不盡相同，故跨行業數據正好協助他們360度了解客戶需要，向他們推送個人化的產品及服務。另一場由監管機構、保安專家出席的研討會上，主講者同意釋放數據有助發展新商機，而企業界無論在法律、情理方面，都有責任投放資源及人力，保障客戶的個人資料。

霍博士表示：「Data Community旨在連結不同持分者的使命，將逐步擴大行業成員，例如物流、電子商貿等，我們歡迎所有企業加入，發掘自身行業或界別以外的機遇。」

以上資料由香港科技園公司