港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果

明報記者 陳偉燊

港鐵的香港鐵路業務連同去年度的營運虧損在內，已經連續虧損三年半，累計虧損147.94億元。包括香港、內地及國際鐵路客運、中、港租賃業務在內的經常性業務，除息稅前盈利按年大減91.3%至1.57億元。撇除香港以外地區貢獻，來自香港的經常性業務除息稅前盈利亦只有3.84億元，按年大減60.8%。集團整體基本業務利潤為106.37億元，按年減少4.6%，這已超過市場原先預期的98億元水平。其股價昨日在公布業績前收報40.3元，升0.12%。

基本利潤106億 勝預期

在香港以外，該集團在去年上半年度為深圳地鐵四號線作減值撥備9.62億元之後，再沒有進一步減值安排。撇除前述減值因素，該鐵路線受到疫情影響導致客量下跌，連同澳門的業務營運，內地連同澳門的鐵路線合計的經常性利潤按年大減82.2%至2800萬元。

金澤培表示，自通關後，本地客運已回復至疫情前逾九成，跨境及高鐵客流約回復至疫情前的五成。至於票價調整機制的檢討方面，他形容是公開、客觀及可預期，並且有發揮作用，期間有3年並沒有提升票價，另有一年調降票價。他指，料票價調整機制會在今年中有檢討結果。他強調，香港的鐵路加地產的業務模式，有助在虧損下繼續營運，甚至在去年全年向乘客提供20億元票務優惠。港鐵亦不用如其他城市般需要提出加價，甚至要由政府補貼。

本地客運回復疫前逾九成

香港客運服務總監楊美珍指出，過境客運服務已經在2月底恢復至疫情前50%水平，3月份客量仍上升中。另在推動全國通並連繫320個內地城市的產品方面，身兼八達通非執行主席的楊美珍表示，有關服務料在今年上半年推出。

七成債務屬定息 紓加息影響

在加息周期下，港鐵的淨負債比率大約23.3%，港鐵財務總監許亮華表示，因應加息環境，他們還將債務的七成比重劃作定息負債，以減少受息口變動的影響。另外，集團將物業發展的投資物業公允值收益22.66億元，對銷收租物業公允值虧損，他強調這與大圍及黃竹坑站上蓋的新商場項目有關。