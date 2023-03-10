moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

港鐵多賺3% 車務營運虧損擴至47億 賣樓賺逾百億 料票價機制年中有檢討結果

【明報專訊】港鐵（0066）昨日公布2022年度全年業績，由於香港鐵路業務營運錄得除息稅前虧損47.33億元，按年擴大11.1%，在抵消車站商務的除息稅前利潤22.7億元後，在港整體客運服務除息稅前虧損24.63億元。不過，在銷售物業錄得巨額盈利過百億元（見另文）支持下，股東應佔純利錄得98.27億元，按年增長2.9%。每股末期息0.89元，按年減12.7%（見表1）。行政總裁金澤培在業績發布會上表示，鐵路加物業模式可以令鐵路錄營運虧損下，繼續維持服務。集團更預算每年約投入150億元開支，更新及維修鐵路設施。

明報記者 陳偉燊

港鐵的香港鐵路業務連同去年度的營運虧損在內，已經連續虧損三年半，累計虧損147.94億元。包括香港、內地及國際鐵路客運、中、港租賃業務在內的經常性業務，除息稅前盈利按年大減91.3%至1.57億元。撇除香港以外地區貢獻，來自香港的經常性業務除息稅前盈利亦只有3.84億元，按年大減60.8%。集團整體基本業務利潤為106.37億元，按年減少4.6%，這已超過市場原先預期的98億元水平。其股價昨日在公布業績前收報40.3元，升0.12%。

基本利潤106億 勝預期

在香港以外，該集團在去年上半年度為深圳地鐵四號線作減值撥備9.62億元之後，再沒有進一步減值安排。撇除前述減值因素，該鐵路線受到疫情影響導致客量下跌，連同澳門的業務營運，內地連同澳門的鐵路線合計的經常性利潤按年大減82.2%至2800萬元。

金澤培表示，自通關後，本地客運已回復至疫情前逾九成，跨境及高鐵客流約回復至疫情前的五成。至於票價調整機制的檢討方面，他形容是公開、客觀及可預期，並且有發揮作用，期間有3年並沒有提升票價，另有一年調降票價。他指，料票價調整機制會在今年中有檢討結果。他強調，香港的鐵路加地產的業務模式，有助在虧損下繼續營運，甚至在去年全年向乘客提供20億元票務優惠。港鐵亦不用如其他城市般需要提出加價，甚至要由政府補貼。

本地客運回復疫前逾九成

香港客運服務總監楊美珍指出，過境客運服務已經在2月底恢復至疫情前50%水平，3月份客量仍上升中。另在推動全國通並連繫320個內地城市的產品方面，身兼八達通非執行主席的楊美珍表示，有關服務料在今年上半年推出。

七成債務屬定息 紓加息影響

在加息周期下，港鐵的淨負債比率大約23.3%，港鐵財務總監許亮華表示，因應加息環境，他們還將債務的七成比重劃作定息負債，以減少受息口變動的影響。另外，集團將物業發展的投資物業公允值收益22.66億元，對銷收租物業公允值虧損，他強調這與大圍及黃竹坑站上蓋的新商場項目有關。