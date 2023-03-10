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太古基本溢利跌10% 太地指中港銷售返近疫前

【明報專訊】太古A（0019）及太古B（0087）公布去年業績，收益微跌1%至916.93億元，基本溢利倒退10%至47.48億元，主要受累於國泰（0293）應佔虧損擴大及飲料部門盈利倒退，第二次中期股息多派15%，A股派1.85元，B股派0.37元。旗下太古地產（1972）基本溢利跌9%至87.06億元，第二次中期息增6%至0.68元。太古主席白德利表示，中國自重新開放以來，消費及旅遊勢頭向好。雖然地緣政治影響仍存在，但預期中國下行風險有限。

太古股價在績後下挫，太古A跌3%收63.4元，太古地產亦跌近1.6%至21元。分部收益中，地產受香港辦公樓租金及內地零售物業租金收入下跌影響，經常性基本溢利跌0.5%至58.44億元；太古可口可樂在大中華區防疫措施的影響下，應佔溢利跌6%至23.92億元；航空部門下的國泰航空虧損繼續擴大至30.72億元，港機純利跌53%至1.85億元。

AGM前仍可斥14億回購

去年中期太古宣布40億元回購計劃，集團昨透露截至2022年間已斥資26億元回購，在5月舉行股東周年大會（AGM）前，董事局仍有權以14億元回購股份。

隨防疫措施放寬，太古地產行政總裁彭國邦指，內地自11月底零售銷售已逐漸恢復，1月銷售數據已回復至與疫情前相若水平。香港於今年農曆新年及情人節亦錄強勁銷售，目前銷售已回升至接近疫情前水平。白德利預期，內地重新開放後有更多機遇，集團尤其對發展醫療板塊有興趣。

太古可口可樂早前收購柬埔寨及越南的可口可樂專營業務，將其裝瓶業務擴展至東南亞。白德利指，東南亞具很大發展潛力，目前正留意當地的住宅項目，集團將積極於當地拓展飲料及地產業務。

去年太古地產宣布1000億元投資計劃後，至今已投放390億元於多項全新大型物業項目。當中，500億元預留內地市場，目標將內地物業組合的總樓面面積於10年內增加1倍。至於本港辦公室租用業務方面，彭國邦認同疫情期間辦公供過於求，中短期內市場仍疲弱，但長期樂觀。他又提到，至去年9月底落成的太古坊二座甲級寫字樓的租用率已達56%。