領展供股權走勢波動 首日跌21%

分析：炒供股權慎價值變零

以周三領展收市價48.8元計算，其供股權理論價值每單位約4.6元。周四領展供股權低開3.02元，大跌34%後迅速抽上高位4.42元，其後表現相對平穩。但午後領展隨大市下跌，收市更見4個月低位，收報48元。領展供股權亦隨正股回軟，收報3.64元，其理論價亦隨正股跌至3.8元，每手供股權理論價值約380元。

過去不少投資者喜歡炒賣供股權，因為總有投資者選擇不供股或未能湊足一手去供股，便將手上零碎供股權出售，投資者貪其波幅大而入場炒買。第一上海首席策略師葉尚志表示，到期日之前供股權與認股證（Call輪）性質相同，理論上都是跟正股或掛鈎資產的價格走向相同。投資者炒賣供股權全因有波幅可炒，但由於供股權交易日子不多，玩法更似末日輪，波幅亦更大。他又提醒，供股權與認股證的主要分別在到期日之後，認股證在窩輪發行商結算後，投資者有機會收回部分投資。至於供股權到期後，理倫上其價值應是正股與供股價的差別，不過如果投資者根本無打算供股，又或無足夠資金供股，但又錯過沽出的機會，屆時手上供股權將變得無價值。