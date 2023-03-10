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京東全年多賺64% 擬每年派息 末期息派0.31美元 ADS初段挫6%

標籤：經濟

【明報專訊】內地電商龍頭京東（9618）公布，去年全年扭虧為盈，純利為103.8億元（人民幣，下同）；經調整後淨利潤為282.2億元，按年增加64%，勝市場預期。集團繼去年首度派發特別股息後，昨日再宣布擬派發末期息每股0.31美元或每份ADS派0.62美元。京東集團首席財務官許冉在業績會議表示，計劃執行年度派息政策，將按照集團財務表現及其他因素以決定派息。

明報記者 蕭嘉聰

集團去年收入按年增加9.9%至10462億元；經營利潤為197億元，按年升3.76倍。單計第四季，京東收入按年升7.1%至2954.5億元，符合市場預期；經調整淨利潤為77億元，按年升1.14倍，亦勝預期。京東股價昨日績前收報179.3元，升0.56%。而昨晚美股開市早段，京東ADS大跌，較港收市再挫6%。

第4季經調整淨利潤倍升

而按業務劃分，京東零售繼續是集團的增長動力，集團去年全年經營利潤錄348.52億元，按年上升31%；京東物流（2618）經營利潤就由虧轉賺5.28億元；達達經營虧損則為11.22億元，新業務經營虧損按年收窄50%至52.95億元。

CEO：冀百億補貼改變用戶習慣

京東本月初推出「百億補貼」計劃，集團首席執行官徐雷表示，過去20年來京東的經營策略不變，一直以成本、效率及用戶體驗為核心，其中價格是用戶體驗很重要的一環。行業以往集中在大型促銷活動銷售，形成「不促不銷」的現象，或是消費者「不促不買」的慣性，「百億補貼」希望通過調整營銷策略，引導用戶逐步改變購物習慣，以天天低價的經營理念帶動日常銷售，亦可令行業供應鏈更平穩發展。

徐雷稱，平台及品牌商在首個月整體投入營銷資源約10億元，相信對利潤率的影響非常低，有信心可控制利潤率影響。雖然計劃只推出數日但效果很好，某方面表現更是「超出預期」。

至於今年內地消費情况，徐雷認為，短期內餐飲、旅遊等領域的反彈較強，惟消費信心本質仍要看消費者收入恢復，預計全面復蘇仍需時，各個合作品牌商亦對今年中國消費看法較一致，均持謹慎樂觀看法，預計下半年會比上半年好一點。