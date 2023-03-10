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Prada全年盈利增長58%

標籤：經濟

【明報專訊】Prada（1913）（普拉達）公布，截至去年底止全年錄得收益淨額42億歐元，按固定匯率計，按年升21.3%；全年盈利4.65億歐元，按年增長58%，每股盈利0.182歐元。集團擬派末期股息0.11歐元，按年多57%。集團表示，亞太地區受內地疫情影響，包括政府執行疫情限制措施等，去年零售銷售按年收縮1.7%，下半年已恢復增長，其他亞太地區國家全年均錄得雙位數增長。

旅遊業復蘇 歐洲市場銷售升63%

集團去年經調整稅息前盈利（EBIT）為8.45億歐元，相等於收益淨額的20.1%，較2021年增加69.2%。Prada期內零售銷售按固定匯率計增加23.8%，其中歐洲市場受國內消費及旅遊業復蘇所帶動，零售銷售按年升63.4%，各個地區中增長最大，日本及中東分別按年升30.5%及23%，美洲亦升22.1%。

集團表示，旗下品牌Church's正在聚焦內部重組程序，重新定位品牌及提升盈利能力，期間有24間門店被認為缺乏戰略意義而關閉，至去年12月底集團共經營612間門店。同時，去年集團投資步伐加快，全年完成191個項目，包括現有店舖的翻新、裝修以及選擇性開設新店舖，並透過近130間概念店及期間限定店，提升客戶體驗。

集團指出，今年將繼續實現穩健且高於市場的增長勢頭，大力投資於品牌格調、門店網絡改造，以及工業和技術基礎設施，惟宏觀經濟及地緣政治環境仍不明朗。不過，中國將對集團的增長目標發揮重要作用，年初以來的發展亦令人欣喜，然而難以預計前景變化，集團將保持審慎，並在成本及資本分配方面保持嚴謹態度。